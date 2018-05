PILNE! Rosjanie się mszczą na Polakach. Na lotnisku w Moskwie zatrzymano dyr. PiSM Dębskiego

Rosyjskie służby graniczne nie wpuściły do Rosji szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomira Dębskiego; Polak został zatrzymany na podmoskiewskim lotnisku Domodiedowo – informują we wtorek rano media.

Na miejscu są przedstawiciele polskiej służby konsularnej; nie podano powodów odmowy wjazdu.

O niewpuszczeniu Dębskiego do Rosji poinformowali m.in. korespondenci Polskiego Radia, Polsat News i TVP.

Jak podało kilka minut później MSZ, ambasador Rosji został wezwany we wtorek do resortu w związku z niewpuszczeniem do Rosji szefa PISM Sławomira Dębskiego; wiceszef MSZ Andrzej Papierz wręczył ambasadorowi notę, w której domagamy się wyjaśnienia tego incydentu.

Niewpuszczenie Dębskiego to najprawdopodobniej retaliacja za wydalenie przed kilkoma tygodniami rosyjskiego naukowca oskarżonego o szpiegostwo. Podobny incydent miał miejsce jesienią, gdy w odwecie wyrzucono z Rosji prof. Henryka Głębockiego.

(PAP)

