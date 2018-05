Prognoza pogody na Boże Ciało i weekend. Nadchodzą groźne zjawiska

W ciągu najbliższych dni temperatury będą oscylować wokół 30 stopni Celsjusza. Spowoduje to występowanie burz z porywistym wiatrem i możliwym gradem. Aura pogorszy się w weekend.

„W środę, na wschód od linii Wisły i Sanu ma być słonecznie. Poza tym synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze, miejscami może spaść grad. Szykuje się gorący, a miejscami upalny wręcz dzień. Temperatura wyniesie maksymalnie od 28 stopni Celsjusza na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych osiągający jednak do 90 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego wschodu” – podaje TVN 24.

W czwartek, w Boże Ciało, na wschodzie kraju będzie pogodnie. W pozostałej części przewidywane są przelotne opady deszczu oraz burzy ze możliwym gradem. Temperatura od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych może osiągnąć 90 km/h.

W piątek na zachodzie i południu możliwe przelotne opady deszczu, pojawią się też burze, lokalnie mogą pojawić się opady gradu. Temperatura podobnie jak w Boże Ciało od 26 do 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywy o prędkości ok. 90 km/h.

W sobotę pogodnie będzie już tylko na Suwalszczyźnie. Nad pozostałą częścią kraju przelotne opadu deszczu i burze, lokalnie może pojawić się grad. Temperatura od 25 do 29 st. C. Powieje umiarkowanie, podczas burz mogą pojawić się porywy do 90 km/h.

W niedzielę na zachodzie i południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu, miejscami można spodziewać się też gradu. Nad resztą częścią kraju powinno pojawić się słońce. Termometry wskażą od 25 st. C na Pomorzu do 28 st. na Mazowszu. Wiatr powieje ze zmiennych kierunków, będzie słaby i umiarkowany. Podczas burz może osiągnąć do 90 km/h.

Źródło: tvnmeteo.tvn24.pl