Rasizm wraca. Tyle, że czarny! W USA Louis Farrakhan czarnoskóry, muzułmanin wzywa do końca białej rasy! „Biały człowiek nie jest w harmonii z naturą Boga”

W USA robi się ciekawie. Ludwik Farrakhan, przywódca Narodu Islamu, wezwał do zakończenia ery białego człowieka. Mówił w radiu, że biała rasa nie nie jest w harmonii z naturą Boga”.

Powiedzmy kim jest ten czarny rasista. Louis Farrakhan to działacz afroamerykański i przywódca Narodu Islamu (ruch separatystyczno-religijny „Afroamerykanów”) . W Stanach Zjednoczonych znany jest ze swojego rasistowskiego podejścia i niechęci do białej rasy.

W kolejnych latach jego działalność wielokrotnie wzbudzała ogromne kontrowersje. Krytycy zarzucali mu antysemityzm i nienawiść do białej rasy, a on sam był twórcą wielu teorii spiskowych.

Teraz media w USA są oburzone jego tweetami, które mówią wprost, że według tego człowieka, biała rasa powinna wyginąć.

„Dlaczego miałby być to jego koniec (Białego człowieka)? Ponieważ jego natura nie jest w harmonii z naturą Boga”

Why should there be an end to him (White man)? Because his nature is not in harmony with the nature of God. #Farrakhan #NOISundays — The Final Call News (@TheFinalCall) May 27, 2018

I kolejny wpis, który według tego nawiedzonego „gentlemana” jest dowodem, że biały człowiek musi zniknąć.

„Biały człowiek miał tylko 6 000 lat (6 dni) na rządzenie. Nie możesz zaprzeczyć, że rządził, ale na jakiej zasadzie rządził? Prawość? Prawda? Sprawiedliwość? Uczciwość? Nie sądzę.”

White man was only given 6,000 years (6 days) to rule. You cannot deny he has ruled but on what principle did he rule? Righteousness? Truth? Justice? Fairness? I don't think so. #Farrakhan #NOISundays — The Final Call News (@TheFinalCall) May 27, 2018

Farrakhan następnie wymienia listę cech, które według niego były „w naturze białego człowieka” – czyli to co najgorsze: morderstwa, gwałty i nieuczciwość – i dodał, że podczas gdy biali ludzie byli niewolnikami ich krwawej natury, to osoby czarnoskóre tak nie postępują i „Uczą się od swojego Pana(Boga)”.

„To, co on (Biały człowiek) robi, robi z natury. To, co robicie (Czarni), to uczenie się od swojego pana.”

What he (the White man) does, he does by nature. What you (Black people) do, is by learning from your master. #Farrakhan #NOISundays — The Final Call News (@TheFinalCall) May 27, 2018

Nczas.com/ dailycaller.com/ Twitter