TYLKO U NAS: To ludobójstwo Białych. O tym jak Murzyni mordują Burów i Afrykanerów opowiada dziennikarz z RPA

Parlament RPA zdecydował o wywłaszczeniu białych farmerów z ziemi bez odszkodowań. O ponurej sytuacji w kraju opowiada w rozmowie z Tomaszem Cukiernikiem dziennikarz-freelancer z Johannesburga Sean Kedian.

– Dlaczego parlament RPA zdecydował o usunięciu białych farmerów z ich ziemi bez odszkodowania? Czy to jest legalne?

– Krótka odpowiedź brzmi: nie. Ale to tylko w sytuacji, jeśli [rządzący – T.C.] Afrykański Kongres Narodowy (ANC) nie będzie mógł zebrać wystarczającej liczby głosów, aby znowelizować konstytucję, co właśnie usiłuje zrobić po tym, jak Narodowa Rada Prowincji rozpatrzy proponowane zmiany i złoży sprawozdanie parlamentowi. Oczywiście większość będzie głosować za zmianą, skutecznie ją zatwierdzając. W rezultacie ANC uzyska prawo do przejmowania gospodarstw bez odszkodowania, ponieważ przeszkoda prawna zostanie usunięta.

Ale to tylko formalność. Zmiana nastąpi. A już teraz dwa podmioty polityczne, a mianowicie Ruch Bojowników o Wolność Gospodarczą (EFF) i organizacja Czarni Najpierw, Ziemia Najpierw (BFLF), zajmują ziemię, która nie należy do nich. To nielegalne zajmowanie ziemi farmerów już się dokonuje. Jeden z rolników został wygnany ze swojej ziemi, a jego dom podpalony. W niektórych innych gospodarstwach spalono sprzęty, magazyny i zakłady przetwórcze. Idiotyzm tych działań nie może być ignorowany. Niszcząc wyposażenie, ci ludzie stają się bezrobotni. A rząd nie robi nic, aby to powstrzymać.

Postępu w tej kwestii dokonał Juliusz Malema [lider EFF – T.C.], stwierdzając, że wszystkie grunty, włączając w to nieruchomości mieszkalne, będą przejmowane bez odszkodowania. BFLF również wspiera tę inicjatywę wraz ze swym rzecznikiem, który powiedział w wywiadzie, że wszystkie majątki białych, włączając samochody, firmy itp., zostaną odebrane.

– Jakie stanowisko zajął w tej sprawie prezydent Matamela Cyril Ramaphosa?

– To była gra polityczna wymyślona przez EFF. Ziemia zawsze była sprzedawana na zasadach dobrowolnej umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym. EFF stwierdził, że transformacja w sektorze idzie zbyt wolno i należy to przyspieszyć. Malema planował przedstawić wniosek na posiedzeniu parlamentarnym, ale w zaskakującym ruchu ANC uprzedził ich wniosek, proponując… ten sam wniosek. Był to w dużej mierze ruch polityczny, ponieważ ANC potrzebuje zwiększenia bazy swoich zwolenników przed wyborami w 2019 roku. To zabrało wiatr z żagli EFF, a ruch Cyryla Ramaphosy był mistrzowskim uderzeniem. Jednakże dyskusje wokół transformacji potrwają lata, a to Ramaphosa ma nadzieję wykorzystać do zaproszenia zagranicznych inwestycji.

– Czy czarna większość popiera nowe prawo?

– Wygląda na to, że czarna ludność jest podzielona w tej sprawie, chociaż trudno jest oszacować procenty. W wyniku korupcji i innych nieprawidłowości, które mają miejsce, w kraju rośnie nawet grupa czarnych nowobogackich. Ich dzieci, urodzone po 1994 roku, są nowymi, uprzywilejowanymi czarnymi. Idea zajmowania ziemi budzi obawy głównie z powodu nierówności między mieszkańcem miasta a mieszkańcem miasteczka. Ta dysproporcja jest ogromna we wszystkich dziedzinach życia – od tworzenia miejsc pracy po poziom życia. Dlatego łatwiej jest oczernić białych, a czyniąc to, starają się zabezpieczyć siebie, wspierając zmiany, nawet jeśli wiedzą, że dla przyszłości kraju to katastrofa o ogromnych rozmiarach.

– Juliusz Malema publicznie nawołuje do mordowania białych. Czy on jest wariatem?

– Niektórzy nazywają go szaleńcem lub chytrusem. Malema nie jest żadnym z nich. Można argumentować, że jest o wiele gorszy. Zostało ujawnione jego zaangażowanie w korupcyjne transakcje biznesowe, a także jego rasistowskie zapatrywania (jeśli ktoś się nie zgadza z tym, co on mówi, automatycznie zostaje nazwany rasistą). Rozumie zarówno sytuację polityczną, jak i kapryśność elektoratu – i wykorzystuje to dla swoich korzyści. Był pieskiem salonowym Roberta Mugabe i był dobrze wyszkolony w marksistowskich ideologiach. Wie, jak aktywizować ludzi. Największą przeszkodą jest plemienność istniejąca w tym kraju. To jest coś, co jest częścią historii RPA od tysiącleci. Malema pochodzi z małego plemienia, ale uważa siebie za osobę, która musi zwracać się do ludzi z całego spektrum. W społeczeństwach na całym świecie znajdą się radykałowie, ale on ma zdolność zasłaniania prawdy przed ludźmi i – podobnie jak wielu polityków – obwinia o wszystko apartheid, który zakończył się w 1994 roku. Jego piosenki, które wzywają do ​​ludobójstwa białej ludności na tle rasowym, są radośnie śpiewane przez wszystkich jego zwolenników, a to, co robi, jest przestępstwem na mocy prawa południowoafrykańskiego. Mimo to pozostaje nietykalny i kontynuuje swoje przemowy przeciwko białym. Jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem.

– Czy rząd ANC nie obawia się, że skutek wywłaszczenia będzie taki sam jak w Zimbabwe podczas rządów Roberta Mugabe (ludobójstwo białych, upadek gospodarczy, głód)?

– Rząd może być świadomy możliwości wystąpienia takiej sytuacji jak w Zimbabwe. W końcu wszystkie farmy rozdane do tej pory czarnym farmerom upadły. W jednym przypadku minister otrzymała farmę świń. Zakończyło się to zdychaniem całego stada, a resztę trzeba było wybić. Kiedy poproszono ją o komentarz, powiedziała, że nie była rolnikiem, lecz ministrem i spytała, po co w ogóle dostała to gospodarstwo. Niestety, rolnictwo południowoafrykańskie zmierza w kierunku, który doprowadzi do klęski głodu, zwiększenia zadłużenia zagranicznego i niedoinwestowania. Torując drogę do właściwego lądu, ANC otworzył puszkę Pandory.

Istnieje również problem kultury forsowanej przez ANC, przekonującej elektorat, że może żyć na socjalu. Widać to w świetle faktu, że jest ponad 50 milionów obywateli, ale tylko 5 milionów płaci podatki. Nie można opodatkować bogatych na rzecz biednych, aby utrzymać politykę socjalną. Tak, bezrobocie jest głównym czynnikiem społeczno-ekonomicznym, ale rząd, który wykorzystuje oszczerstwo wobec innej rasy, zamiast rozwiązywać problemy, narusza prawo karne.

– Jak duży jest problem ataków Murzynów na białych farmerów?

– Mówienie, że rolnicy są zabijani, nie oddaje rzeczywistości tego, co się dzieje. Farmerzy i ich żony są zarzynani jak świnie lub bydło. Okrutnie torturowani. Młody chłopiec został pobity, torturowany i utopiony w gorącej wodzie z rozbitą butelką włożoną do odbytnicy. Kobieta została zbiorowo zgwałcona przez gang czarnych, podczas gdy jej młodej córce nakazano leżeć na łóżku obok i patrzeć. Potem widziała, jak zmasakrowali jej matkę. Nie została zabita. Niedawno rolnik został powieszony głową w dół i pobito go na śmierć, zanim został wypatroszony. Niewielu ludzi nie dotknęły te zbrodnie. To część życia tutaj.

Statystyki podawane przez ANC nie pokazują skali problemu. Po prostu zaprzeczają, że były lub są jakieś ataki na farmy, i po prostu zapisują je jako morderstwa. Władze odmawiają traktowania ich w inny sposób, a sprawcy są tego świadomi. Od 1994 roku na farmach zabito około 4 tysięcy rolników, a wielu zaatakowanych nocą poddano brutalnym, barbarzyńskim torturom. Można tylko domyślać się, co ma nastąpić, gdy ustawa zostanie ostatecznie zalegalizowana. A świat zamyka oczy na to ludobójstwo.

– Co w tej sytuacji robi policja?

– To drażliwe pytanie. Trzeba zrozumieć, że siły policyjne w RPA są w stanie beznadziejnego niedoboru personelu. W służbach policyjnych RPA jest około 89 tysięcy osób. Obejmuje to wsparcie i administrację. 50-milionowa ludność musi być kontrolowana, ale proporcja, jak widać, jest niewłaściwa. Dodać należy do tego to, że wielu policjantów jest zasadniczo analfabetami, a także wielu jest zamieszanych w przestępstwa. Każdego tygodnia policjanci są aresztowani za litanię zbrodni, w tym za dostarczanie broni elementom przestępczym. Właściwie niewiele mogą zrobić z atakami na farmy, ponieważ nie są zatrudniani, aby rozwiązywać ten problem.

– W jaki sposób biali farmerzy są dyskryminowani w RPA z powodu koloru skóry?

– Kolor skóry nie jest wyjątkowy dla farmerów. Wszyscy biali są z tego samego materiału. Piosenka śpiewana przez Malemę to „Zabić Bura”. Słowo „Bur” jest bezpośrednio tłumaczone jako farmer, ale teraz określa wszystkich białych ludzi. Regulacje oparte na kryteriach rasowych i polityka zatrudnienia uderzają we wszystkich białych. Np. jeśli firma nie stosuje się do kryteriów rządowych, nie otrzyma od rządu żadnego kontraktu. Aby spełnić te kryteria, oni zasadniczo chcą, aby przedsiębiorcy dali 50 proc. swojej firmy czarnemu partnerowi, który ledwo potrafi napisać własne nazwisko, a co dopiero prowadzić firmę. Co więcej, w obozach squatterów są dosłownie setki tysięcy białych i nie otrzymują oni żadnego finansowego wsparcia ze strony rządu, co ma miejsce w obozach czarnych squatterów.

„Ludobójstwo” to słowo, którego wszyscy unikają, pomimo definicji ONZ. 20 lat temu 8 tysięcy mężczyzn i chłopców zostało zamordowanych przez serbskich żołnierzy w Srebrenicy. To wydarzenie zostało nazwane przez społeczność międzynarodową ludobójstwem. I na ten temat nadal debatowano podczas konferencji prasowej w Wiedniu w 2015 roku. W RPA 68 tysięcy ludzi zostało zamordowanych przez barbarzyńców – to jedyne pasujące określenie – a reszta świata patrzy. I nic nie mówi. W wielu sytuacjach opuszczenie kraju nie jest opcją ani pragnieniem, a jeden australijski polityk robiący słabe komentarze nie zmieni swojej polityki z dnia na dzień.

– Co w tej sytuacji biali farmerzy planują robić?

– Jak już wspomniałem, odejście nie jest ani pragnieniem, ani opcją. Południowoafrykański rolnik zawsze uważał siebie za część tej ziemi. W wielu przypadkach od pokoleń. Ale w tym samym duchu rolnicy z RPA są teraz w wielu innych krajach, na przykład w Ghanie, Namibii, Bośni i Gruzji.

Polityczna lewica i skrajna lewica chcą zniszczyć rolników. Książki historyczne w szkołach zostały już zmienione i usunięto z nich większość dziedzictwa burskiego. Indoktrynacja stała się głównym nurtem i spowodowała, że wiele osób, w tym Murzyni, wysłało swoje dzieci do szkół prywatnych lub uczy ich w domu. Edukacja to kolejna dysproporcja. A reszta świata nie jest w stanie zaoferować białym pomocy. A przez białych rozumiem wszystkich białych. Gdybyśmy byli muzułmanami, czarnymi lub Azjatami, bylibyśmy mile widziani jako polityczni uchodźcy, ale Burowie nie mają takich samych szans.

– W jakim stanie jest aktualnie gospodarka RPA?

– Powinienem spytać: „Jaka gospodarka?”. Z komercyjnego punktu widzenia kraj znajduje się w stanie upadku. Ludzie zdają sobie sprawę z podobieństw do katastrofy w innych afrykańskich krajach, w szczególności w Zimbabwe. Wiele firm jest niedoinwestowanych dużymi kwotami kapitału, a rating kraju przez międzynarodowe firmy Moody’s i Standard & Poor został oceniony jako „śmieciowy”. Jest to wyraźny znak pokazujący negatywny obraz gospodarki, mimo że nasi analitycy próbują namalować pozytywny wizerunek. Comiesięczne podwyżki cen paliw, rosnące koszty towarów konsumpcyjnych, zróżnicowane wynagrodzeń i opłata paliwowa, która przekracza 41 mld randów [3,2 mld USD – T.C.] rocznie. I nikt nie wie, gdzie te pieniądze idą. Nikt nie jest odpowiedzialny. Wszystko to paraliżuje gospodarkę, a zwłaszcza białą klasę średnią.

– Podobno południowoafrykański pisarz Dan Roodt powiedział, że Polska i Czechy powinny zaprosić prześladowanych Burów jako odwzajemnienie za przyjęcie ponad tysiąca Polaków i Czechów, którzy uciekli do RPA przed komunizmem. Co Pan o tym sądzi?

– Nie uważam, że polityka odpłacenia jest idealna, ponieważ ogranicza to zakres pomocy ze strony rządu polskiego. Z humanitarnego punktu widzenia lepszą polityką byłoby uwzględnienie tego, że sprawa dotyczy nie tylko rolników. Bieżąca polityka polskiego rządu dotycząca imigrantów muzułmańskich ma sens, ponieważ są oni obciążeniem dla państwa, podczas gdy mieszkańcy RPA są ucywilizowanymi i wykwalifikowanymi migrantami. Rola RPA jako schronienia dla tych, którzy uciekali przed komunizmem, odwróciła się, a Polska skorzystałaby z różnorodnych umiejętności, włączając w to rolnictwo. Ale nie tylko Polska, a wszystkie europejskie państwa powinny otworzyć swoje bramy dla prześladowanej białej ludności RPA.

– Co biali Południowoafrykańczycy sądzą o Polaku Januszu Walusiu, zabójcy murzyńskiego lidera komunistów Chrisa Haniego w 1993 roku?

– Pan Waluś został okrzyknięty bohaterem białych ludzi, pozbawiając kraj bezpośredniego zagrożenia komunizmem. Jego kara więzienia nie jest tak krótka jak innych przestępców, którzy są zwalniani po znacznie krótszym czasie pozbawienia wolności. Ale on nie jest sam. Kilku innych patriotów również zostało uwięzionych na ponad 10 lat i wciąż czeka na proces. Ci, którzy zostali osądzeni, dostali wyroki skazujące, mimo że zasądzony czas już spędzili w więzieniu. To niehumanitarne działanie terrorystycznego rządu, który uwięził pana Walusia w taki sposób.

Prawo w RPA bardzo rygorystycznie stosuje podwójne standardy. Na korzyść czarnych. Wielu morderców jest na wolności, ponieważ dokumenty zostały zagubione lub zniknęły, ale nic nie można zrobić, ponieważ sądownictwo w tym kraju, podobnie jak policja, cierpi na niedobór personelu i jest nadmiernie obciążone.

Biali konserwatyści będą kontynuowali kampanię nawołującą do zwolnienia pana Walusia. Ale proszę pomyśleć: jeśli polski rząd nie działa na rzecz jego wolności, to rząd RPA będzie dbał o jednego białego człowieka w więzieniu?

– Jaka przyszłość czeka RPA?

– Znowu: krótka odpowiedź jest posępna. Dopóki nie zostaną zniesione nierówności w ustawodawstwie i prawie, nie będzie normalnej przyszłości, a jedynie przemoc i wojna domowa. Mówię czarnym, aby pamiętali, że walczyli o wszystko, ale biały człowiek będzie walczył, ponieważ nie ma nic do stracenia. A będąc w większości po wyszkoleniu wojskowym, można walczyć.

– Czy jest szansa na utworzenie w zachodniej części RPA państwa dla Afrykanerów – Volkstaat?

– Znowu drażliwe pytanie. Volkstaat jest ostatecznym celem Afrykanerów w RPA. Ale najpierw zdiagnozujmy problem. Na obrazie pojawia się kultura, religia i język, a sprawy stają się mętne. Terminem „Bur” są luźno określani wszyscy konserwatywni biali, a termin „Afrykaner” jest bardziej ukierunkowany na potomków holendersko-protestanckich osadników, którzy dziś mówią w języku afrykanerskim. Ludzie mówiący po angielsku mają problem z akceptacją terminu „Afrykaner”. Poza tym religia odgrywa ogromną rolę w niektórych grupach odmawiających przyjęcia niechrześcijan lub innych wyznań do burskiego Volkstaat.

Są ludzie, którzy przeprowadzili badania nad możliwością powstania Volkstaat i przedstawili odpowiednią propozycję, ale czarny rząd ANC odmawia przyjęcia tych opcji. Żyje z założeniem jedności RPA, chociaż biali mieszkali tu co najmniej 200 lat przed przybyciem czarnych plemion. Historia to potwierdza, ale nie pasuje to do komunistycznego programu.

– Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w rozpowszechnianiu prawdy o sytuacji w RPA.

Rozmawiał: Tomasz Cukiernik

