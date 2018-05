W Londynie znów mają problem z białymi mężczyznami. Tylko oni jeżdżą na rowerach. Więc władza musiała interweniować

Jest zbyt mało kobiet i osób pochodzących z mniejszości etnicznych, które poruszają się po Londynie rowerami. W związku z tym należy promować różnorodność wśród społeczności rowerzystów, której przedstawiciele to w dużej mierze biali mężczyźni wywodzący się z klasy średniej – alarmuje komisarz ds. Turystyki pieszej i rowerowej w Londynie Will Norman.

„Wielkie projekty, takie jak sieć Cycle Superhighway – trasa łącząca przedmieścia z centrum, są zbyt często postrzegane jako sposób, aby biali mężczyźni w średnim wieku szybciej jeździli rowerem po mieście” – przyznał Norman.

Tłumacząc to na normalny język – Murzynom i kobietom nie chce się pedałować. I teraz londyński ratusz zastanawia się jak ich do tego przymusić czyli „rozważa wyznaczenie celów w zakresie zwiększenia różnorodności kolarskiej populacji Londynu”.

Czarni, Azjaci i mniejszościowe grupy etniczne stanowią około 15 procent miejskich użytkowników szlaków rowerowych – to około dwie trzecie mniej niż powinno ich siedzieć na siodełkach – szacują władze Londynu.

Mało tego. W Londynie jeżdżą głownie mężczyźni, a paniom się nie chce. Więc lewackie władze chcą „rozwiązać problem podziału płci wśród rowerzystów, który przyczynił się do tego, że to mężczyźni przeważają wśród cyklistów.” „Nawet jeśli zaobserwowaliśmy wzrost liczby rowerzystów, nie nie stwierdziliśmy różnorodności” – powiedział Norman.

„Istnieje wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla pozyskania różnych osób z różnych środowisk rowerowych: osób starszych, ludzi młodych, osób pochodzących z różnych środowisk” – tłumaczył.

Biuro burmistrza ujawniło szereg projektów, o których mówi, że zaczną likwidować „brak różnorodności rowerowej” – szkolenia z jazdy rowerem dla Murzynów, dotacje na rowery dla grup, które zazwyczaj nie uczestniczą w jeździe rowerem po Londynie i promowanie rowerów elektrycznych. – Na Quietway 1, nowej trasie łączącej Waterloo z Greenwich, odsetek kobiet wzrósł z 29 proc. do 35 proc. – chwali się urzędnik.

Plan przekonywania czarnych i kobiecych obywateli Londynu do tego by korzystali z rowerów, przy założeniu, że zachęcamy nie wszystkich, a tylko określone grupy społeczne to swego rodzaju dyskryminacja. Dlaczego kole ich w oczy „dominacja” białych mężczyzn na ścieżkach? Skoro nikt nie zabrania korzystać z tego rodzaju transportu innym, to po co uszczęśliwiać ich na siłę za grube miliony?

Przy okazji tak absurdalnych inicjatyw po raz kolejny można się dobitnie przekonać, że na Zachodzie marnotrawienie wielkich pieniędzy wydartych z kieszeni podatników na ideologiczne akcje to już tradycja. Tradycja socjal-absurdu.

Źródło: independent.co.uk, wolnosc24.pl

