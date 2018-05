Zdenerwowany poseł Jakubiak dzwoni do programu na żywo. „Dlaczego ja muszę to panu tłumaczyć? Przecież to jest oczywiste” [VIDEO]

Do niecodziennej sytuacji doszło w Programie Polsat News. Gościem redaktora Jankowskiego był Joachim Brudziński. W pewnym momencie na żywo włączył się poseł Jakubiak, który postanowił wytłumaczyć „towarzyszowi redaktorowi” podstawy ekonomii.

Dzwonię, bo przecież wprowadził mnie Pan w taką wibrację, że musiałem zadzwonić i odreagować – zaczął poseł Jakubiak.

Bogactwo pochodzi z pracy, nie z zabierania. Przecież to jest oczywiste. Dlaczego ja na każdym programie muszę to panu tłumaczyć? – pytał polityk Kukiz’15.

I dodawał: Jest Pan ostatnio demagogiem. Kolor krawatu pasuje bardzo do programu i teorii pańskich. Natomiast ja muszę się przeciwstawić i znaleźć jakiś przykład, żeby to panu wytłumaczyć.

I tu podaje przykład, choć ciężko uwierzyć, że to pomogło zrozumieniu redaktorowi: Proszę Pana idzie zima, ktoś sobie narąbał drzewa. Przychodzi redaktor Jankowski i mówi: słuchaj, narąbałeś sobie, jest zima i mi będzie zimno. Solidarnie oddaj mi trochę drewna.

No to teraz niech Pan go przekona, żeby oddał. Jak będzie go Pan przymuszał to nadejdzie czas, kto pierwszy szapą dostanie – podsumował poseł Jakubiak. A na koniec zaapelował: Towarzyszy redaktorze, nie tędy droga … nie tędy droga.

