Laluś Trzaskowski chce udzielać ślubów homoseksualistom. Jest taki ładny, że sam nie mógł się na siebie napatrzeć u Olejnik

To są moje osobiste przekonania. Bardzo bym chciał być pierwszym prezydentem Warszawy, który mógłby udzielić ślubu parze homoseksualnej – wyznał kandydat na prezydenta Warszawy z ramienia PO, Rafał Trzaskowski, podczas wywiadu w programie Moniki Olejnik „Kropka nad i”.

Trzaskowski przyznał, że bardzo chciałby, żaby prawo w Polsce się zmieniło na korzyść dla homoseksualistów, tak, aby mogli zawierać związki małżeńskie. Dzisiaj natomiast nie ma większości – zastrzegł. Przyznał też, że w jego partii poglądy na tę kwestię są różne. I takie jak moje, i te bardziej konserwatywne – dodał.

Podczas wizyty w programie Moniki Olejnik Rfał Trzaskowski najwyraźniej nie mógł się na siebie napatrzeć i cały czas zerkał w roboczy ekran, który pokazywał jego pięknie wymalowaną buzię. W pewnym momencie zaczęło to drażnić prowadzącą program i powiedziała stanowczo swojemu gościowi, żeby patrzył się na nią kiedy z nią rozmawia.

Poseł Platformy Rafał Trzaskowski będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta stolicy. Polityk startuje ze wspólnej listy PO i Nowoczesnej. Wszystko wskazuje na to, że jego największym przeciwnikiem będzie kandydat PiS-u Patryk Jaki. Z jego strony próżno spodziewać się umizgiwań do homoseksualistów, dlatego właśnie tę grupę chce przekonać do siebie Trzaskowski.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.

Źródło: TVN, PAP, wolnosc24.pl