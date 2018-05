Laluś Trzaskowski nie wytrzymuje napięcia i chamsko atakuje dziennikarza KODziarza [VIDEO]

Kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski robi się coraz bardziej nerwowy. Polityk PO zaatakował ostatnio dziennikarza i to wywodzącego się ze środowisk KOD-u. Wiele wskazuje na to, że powoli zaczynają puszczać mu nerwy, choć zabawa na dobre dopiero się rozpocznie. Tylko co wtedy?

Trzaskowski najpierw bardzo nerwowo zareagował na pytanie o drogę dziennikarza związanego z KOD-em, a później kazał przestać mu nagrywać jego rozmowy z mieszkańcami Warszawy. Był przy tym dość opryskliwy.

Oto jak Trzaskowski potraktował dziennikarza KOD, człowieka bardzo pozytywnie do niego ustosunkowanego, ale zadał mu przewrotne pytanie – napisał twitterowicz, który wstawił filmik z próbką chamstwa człowieka, który ubiega się o fotel prezydenta stolicy.

Komentarz po rozmowie: : Zostałem dziwnie potraktowany, facet wyglądał mi na takiego, który ma poczucie humoru, ale chyba nie ma – czytamy we wpisie.

Oto nagranie:

Oto jak Trzaskowski potraktował dziennikarza KOD, człowieka bardzo pozytywnie do niego ustosunkowanego, ale zadał mu przewrotne pytanie:) #Warszawa Komentarz po rozmowie: : Zostałem dziwnie potraktowany, facet wyglądał mi na takiego, który ma poczucie humoru, ale chyba nie ma. pic.twitter.com/EzlM6Sxsxq — Waldemar Kowal (@waldemar_kowal) May 30, 2018

Źródło: Twitter