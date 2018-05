Lewandowski: myślę o mistrzostwach nie o transferze. Zawodnik nie puszcza pary z ust gdzie wyląduje w kolejnym sezonie

Robert Lewandowski podkreślił, że nie myśli o sprawach związanych ze zmianą klubu i chce jak najlepiej przygotować się do zbliżających się piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. „Od tych spraw mam menedżera” – stwierdził napastnik Bayernu Monachium.

Dziś niemiecki dziennik „Sport Bild” poinformował, że Lewandowski za pośrednictwem swojego agenta Piniego Zahaviego poprosił władze Bayernu o zgodę na transfer do innego klubu. Niemiecki klub odmówił oficjalnego komentarza w tej sprawie.

– Chcę skupić się na przygotowaniach do mundialu. Kompletnie nie myślę o sprawach klubowych. Od tego mam menedżera – powiedział Lewandowski na konferencji prasowej w Arłamowie, gdzie od wtorku trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.

– Jeżeli spojrzeć, ile mniej minut rozegrałem w porównaniu do sezonu poprzedzającego Euro 2016, to jest duża różnica. We Francji brakowało mi nieco świeżości. Jestem pewny, że teraz przygotowania będą lepsze, a świeżość i dynamika przyjdą w odpowiednim momencie – ocenił Lewandowski.

W zgrupowaniu bierze udział 32 zawodników, ale 4 czerwca ogłoszona zostanie ostateczna, 23-osobowa kadra na mistrzostwa świata.

Przed mundialem biało-czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne – 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

