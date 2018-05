Sensacyjne informacje z Kijowa! Zastrzelony wczoraj dziennikarz Babczenko jednak żyje! To była prowokacja

Sensacyjne wieści dobiegły z Kijowa. Wczoraj cały świat informował o zastrzeleniu rosyjskiego opozycyjnego dziennikarza Arkadego Babczenki, a on dzisiaj pojawił się żywy na konferencji prasowej ukraińskiej służby bezpieczeństwa. To była prowokacja.

Jak informowaliśmy wczoraj Babczenko miał zostać zastrzelony w swoim mieszkaniu w Kijowie. W lokalu była także jego żona, która w czasie zajścia miała być w łazience i usłyszała tylko strzały a potem zobaczyła kałużę krwi.

Okazuje się że była to prowokacja ukraińskich służb.

Podstawieni przez Ukraińców zabójcy mieli przyjąć zamówienie na likwidację Babczenki od rosyjskich służb. Babczenko miał zginać za 15 tysięcy dolarów.

Prawdopodobnie pozwoliło to ukraińskim bezpieczniakom na rozpracowanie zleceniodawców zabójstwa.

Babczenko w pierwszych słowach przeprosił wszystkich za prowokację, w szczególności swoją żonę.

Zabójstwo było inscenizacją, dzięki której udaremniono operację służb specjalnych Rosji – oświadczył w środę szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Wasyl Hrycak.

Babczenko pojawił się wraz z nim i prokuratorem generalnym Jurijem Łucenką na konferencji prasowej w Kijowie. Dziennikarz przyznał, że zamach na niego rzeczywiście był przygotowywany i że zgodził się na udział w operacji SBU, by ująć jego organizatorów i wykonawców.

Hrycak ujawnił, że zatrzymano już organizatora zabójstwa, który jest obywatelem Ukrainy. Do wykonania zlecenia wynajął on innego Ukraińca, byłego żołnierza, który uczestniczył w operacji przeciwko separatystom prorosyjskim w Donbasie. Za wykonanie zadania otrzymał on od organizatora 15 tysięcy dolarów.

nczas / PAP