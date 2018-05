TYLKO U NAS: „Dalej jest noc” czy dalej jest bzdura? Lokalny historyk przyłapał Grabowskiego na kłamstwach

Wokół książki „Dalej jest noc”

Ile pieniędzy dostał Jan Grabowski za naginanie prawdy?

Z Radosławem Jóźwiakiem, nauczycielem, historykiem-regionalistą z Węgrowa, rozmawia Rafał Pazio.

– Obszerny fragment w książce prof. Barbary Engelking i prof. Jana Grabowskiego „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” zajęły wojenne losy mazowieckiego Węgrowa, w którym Pan mieszka i pracuje. Miejscowość stała się już wcześniej bohaterką książki Fajwela Bielawskiego „Ostatni Żyd z Węgrowa”. Jak do sprawy losów społeczności żydowskiej podszedł Bielawski, a jakie kwestie zostały podjęte przez prof. Jana Grabowskiego?

Czytaj także: Jedwabne. Największy grzech Lecha Kaczyńskiego. Ujawniamy „Raport Koli”

– Warto zacząć od krótkiej notki biograficznej. Szraga Fajwel Bielawski przed wojną był kupcem galanteryjnym i handlował drewnem. Jego dom i sklep znajdował się przy węgrowskim Rynku. Po wkroczeniu Niemców sklep galanteryjny prowadził aż do dnia likwidacji getta. Na kartach swoich wspomnień utrzymywał, że przez 49 dni ukrywał się na stryszku nad sklepem, co pozwoliło mu słyszeć dramatyczne sceny wywózki węgrowskich Żydów do Treblinki i na miejsce późniejszej egzekucji na pobliskim żydowskim cmentarzu. Po ogłoszeniu chwilowej amnestii dla Żydów, między listopadem 1942 a kwietniem 1943 roku, przebywał w Węgrowie. Kiedy Niemcy rozpoczęli ostateczną likwidację resztek ocalałych Żydów, wraz z rodziną uciekł i do momentu wkroczenia Armii Czerwonej ukrywał się u polskich gospodarzy. Po „wyzwoleniu” rok przebywał w Węgrowie, ostatecznie wyjechał z Polski i na stałe osiadł w USA. W 1991 roku opublikował swoje wspomnienia, które ukazały się po polsku w 2015 roku. Redaktorem polskiej edycji był Jan Grabowski.

– Co znajdziemy w tej pozycji?

– Dla polskiego czytelnika szokujące są sceny, które opisał autor jako rzekomo naoczny świadek dramatycznych wydarzeń dziejących się na Rynku w Węgrowie. Chodzi o masowy, aktywny udział polskich mieszkańców miasta w zagładzie swoich żydowskich sąsiadów podczas akcji likwidacyjnej we wrześniu 1942 roku. Jan Grabowski, mimo że miał w swoich rękach źródła jednoznacznie świadczące, że Bielawski kłamał na temat różnych wydarzeń opisywanych w książce, nie tylko niejako podżyrował swoim nazwiskiem wiarygodność wspomnień w momencie, kiedy się ukazały, ale w swojej ostatniej publikacji uczynił z fragmentów wspomnień Bielawskiego koronny dowód na współudział polskich mieszkańców miasta w likwidacji Żydów we wrześniu 1942 roku.

– Które wspomnienia wybrał?

– Jednym z najbardziej absurdalnych i krzywdzących zarzutów wobec Polaków był opisany przez Bielawskiego „fakt”, że przez kilka dni pluton egzekucyjny złożony z granatowych policjantów rozstrzeliwał Żydów. Bielawski pisze: „Niemcom poszło to najłatwiej, jak się dało. Jeden niemiecki żołnierz nadzorował akcję, polscy strażacy pilnowali porządku, a polscy policjanci rozstrzeliwali Żydów. Polacy mogli wreszcie spełnić swe marzenia o zabijaniu Żydów. Wystarczyło, że hitlerowcy wysłali tylko jednego oficera SS”.

Zarówno źródła polskie, jak i żydowskie jednoznacznie wskazują na esesmanów z ekipy likwidacyjnej, Ukraińców i lokalnych żandarmów jako morderców blisko 2 tysięcy mieszkańców getta rozstrzelanych na kirkucie. Jan Grabowski, który wiele razy deklarował się jako specjalista w badaniu nad rolą granatowej policji w Holokauście, wiedział doskonale, że opisywane przez Bielawskiego wydarzenie byłoby bez precedensu w historii zagłady Żydów na ziemiach polskich, które należałoby wnikliwie zbadać. To, że ani we wstępie do wspomnień Bielawskiego, ani też w opisie likwidacji getta w ,,Dalej jest noc” próżno szukać jakiejkolwiek wzmianki o jednym z najcięższych zarzutów postawionych Polakom, jest aż nadto wymowne. Jan Grabowski wiedział, że Bielawski kłamie. Podważenie tej relacji kazałoby krytycznym okiem spojrzeć na te fragmenty wspomnień, które umieścił w najnowszej książce.

Czytaj także: To Niemcy spalili Żydów w Jedwabnem

– W związku z tym protestuje Pan przeciw ukazaniu przez Fajwela Bielawskiego mieszkańców Węgrowa jako aktywnych uczestników akcji likwidacyjnej getta w Węgrowie?

– Nie tylko mieszkańców Węgrowa, ale i ludności wiejskiej zamieszkującej rejony wokół miasta, którą, zdaniem Bielawskiego, również ogarnął szał mordowania ukrywających się Żydów. Z książki jednoznacznie wynika, że pejoratywna ocena Polaków nie ogranicza się tylko do mojego miasta i jego najbliższej okolicy. Dowodem jest choćby swoisty wykład, w którym Bielawski wyjaśnił ukrywającemu go polskiemu gospodarzowi politykę Niemców podczas toczącej się wojny: „Zaczęli od Żydów, bo to jest mniejszość, przeciwko której mogli znaleźć sobie sojuszników. Lecz jeśli Niemcy wygrają wojnę, wtedy z Polaków zrobią niewolników. Gdyby Polacy to rozumieli, połączyliby się z Żydami i zorganizowali skuteczny opór przeciwko Niemcom. Wojna może już by się skończyła. Zamiast tego Niemcy podzielili swoich wrogów. Polacy zabili wielu Żydów, swoich potencjalnych sprzymierzeńców, i cała Europa wciąż jest w niebezpieczeństwie”.

Czytaj także: Jonny Daniels ośmieszył przeciwników ekshumacji w Jedwabnem! Oraz sam siebie. Czy złamał prawo?

– Jakie wnioski wyciągnie z powyższego tekstu amerykański czytelnik?

– Nietrudno zgadnąć. Toczona na ziemiach polskich wojna jest wyłącznie wojną niemiecko-żydowską. Polacy – chciałoby się napisać – biernie jej się przyglądają. Ale w książce Bielawskiego takich postaw Polaków nie ma. Nieliczne jednostki coś tam dla Żydów zrobią, ale nie bezinteresownie. Cała reszta przyłącza się do wojny po stronie Niemców w charakterze, jak to określił Bielawski, sojuszników. Postawa Polaków wynika z fałszywych uprzedzeń i nieświadomości co do rzeczywistych planów Niemców. Ci, po likwidacji Żydów, uczynią z nich niewolników. Polacy są tego nieświadomi, bo polityka niemiecka na tym etapie nie jest w najmniejszym stopniu skierowana przeciw nim. Niedogodności sprowadzają się do obowiązku dostarczania niewielkich kontyngentów. Żadnej przemocy, żadnego terroru, żadnego zabijania. Przekształcenie Polaków w niemieckich niewolników, zdaniem Fajwela, miało nastąpić dopiero po likwidacji Żydów, ale krótkowzroczni Polacy nie zdają sobie sprawy, że już niedługo ostrze restrykcyjne polityki Niemców obróci się przeciwko nim, wiec brną w kolaborację, która na tym etapie daje im wymierną korzyść: możliwość wzbogacenia się na mordowanych Żydach.

Tylko Żydzi podczas okupacji podejmują na okupowanych terenach próbę zbrojnego przeciwstawienia się Niemcom. Walczą w getcie warszawskim i w powstaniu w Treblince. W osamotnieniu, bo fanatyzm i krótkowzroczność Polaków sprawiają, że nie chcą walczyć u ich boku. Jedyny odnotowany przez autora przypadek użycia broni przez polskie podziemie to zastrzelenie grupki Żydów szukających żywności.

Zdanie Fajwela, że Niemcy „Zaczęli od Żydów, bo to jest mniejszość, przeciwko której mogli znaleźć sobie sojuszników”, narzuca tylko jedną interpretację: bez udziału Polaków nie byłoby Holokaustu, bo o innych sojusznikach Niemców Fajwel nie wspomina. „Polacy zabili wielu Żydów, swoich potencjalnych sprzymierzeńców, i cała Europa wciąż jest w niebezpieczeństwie”. Gdyby nie zabijali, to by nie była, a wojna mogłaby się skończyć rok wcześniej.

– Dlaczego, w Pana opinii, Fajwel Bielawski wykreował obraz Węgrowa, który w wielu fragmentach Pan podważył?

– Rozpocznę od prezentacji kłamstw autora na swój temat. Fajwel Bielawski urodził się 3 marca 1911 roku, ale po wyjeździe do Stanów posługiwał się fałszywą datą urodzin 3 marca 1916 roku, a kiedy w 1945 roku stawał przed komisją żydowską, podał inną fałszywą datę urodzin: 1914 i oświadczył komisji, że był w Węgrowie tylko na początku wojny. Jego opis likwidacji getta we wrześniu 1942 roku ograniczył się do czterech krótkich zdań, absolutnie nie wskazujących, aby był naocznym świadkiem tego, co się działo podczas akcji likwidacyjnej. Oczywiście żadne z dramatycznych wydarzeń z Polakami w roli głównej, tak sugestywnie opisanych na kartach wspomnień, nie zostało przedstawione przed komisją.

Po przyjeździe do Stanów Fajwel Bielawski zmienił nazwisko. Podobnie zrobili dwaj młodsi bracia, którzy również posługiwali się fałszywymi datami urodzenia. Przez kilkadziesiąt lat milczy o swojej wojennej przeszłości. W 1989 roku upada system komunistyczny w Polsce, nawiązane zostają stosunki dyplomatyczne z Izraelem, historycy amerykańscy i żydowscy mają dostęp do archiwów i żyjących jeszcze świadków. Bielawski przerywa ciągnące się przez całe dziesięciolecia milczenie i pisze książkę, w której nienawiść do Polaków przekracza wszelkie dopuszczalne normy.

Czytaj także: Żydzi robią z Jedwabnego kopię chrześcijańskiego misterium męki Pańskiej? Jedwabieńskie kłamstwa, mity i konfabulacje

– Dzieje się to wszystko na terenie USA.

– Zapewne przez okres swojego pobytu w USA dorobił się opinii szanowanego biznesmena, zintegrował się z lokalną żydowską społecznością. Jako ofiara wojny, cudem ocalały z piekła Holokaustu, budził zrozumienie i współczucie, ale gdyby się jednak okazało, że odegrał jakąś negatywną rolę w zagładzie węgrowskich Żydów czy po wojnie popełnił zbrodnie na Polakach, to wiedza na ten temat zrodziłaby dla Bielawskiego szereg kłopotliwych pytań. Książka – w myśl zasady, że najlepszą obroną jest atak – daje jasną odpowiedź na ewentualne tego typu pytania. Wszelkie polskie relacje są kłamliwe, bo Polacy muszą rzucać oszczerstwa, by zamaskować swój masowy udział w Holokauście, czego Bielawski był rzekomym świadkiem. Człowiek, który zeznając w 1945 roku przed żydowską komisją w Łodzi, oświadcza, że był w Węgrowie na początku wojny, a tragedię z 22 września ogranicza do czterech krótkich zdań, staje się nieoczekiwanie kopalnią wiedzy na ten temat i z najdrobniejszymi szczegółami opisuje cały szereg dramatycznych wydarzeń z pozycji naocznego świadka.

– Co w relacji Fajwela Bielawskiego budzi największe wątpliwości?

– Na każdym etapie jego okupacyjnych przeżyć odkrywałem udokumentowane kłamstwa, trudno więc mówić o wątpliwościach. Choć są oczywiście fakty, które wymagałyby dalszej weryfikacji. Zwłaszcza że łatwo o fałszywy trop i zbyt pospiesznie sformułowane wnioski.

Badając powojenne losy Bielawskiego, odkryłem, że szefem UB w Węgrowie zaraz po „wyzwoleniu” został niejaki Bielawski, a odnalezione źródło nie podawało jego imienia. Ponieważ już wtedy byłem nie najlepszego zdania o autorze „Ostatniego Żyda z Węgrowa”, uznałem, że to albo on, albo któryś z jego braci. Kiedy przebadałem inne źródła, okazało się, że chodziło o niejakiego Antoniego Bielawskiego, Polaka, nie spokrewnionego z żydowską rodziną. A już byłem w ogródku i witałem się z gąską… Takie potknięcia uczą pokory.

Moja praca zawiera informacje o udokumentowanych kłamstwach Bielawskiego, ale i sformułowane hipotezy. W przypadku tych ostatnich zadbałem o to, aby opierały się na solidnych podstawach.

Czytaj także: Kłamca wołyński oskarża Polskę. Ukraińcy boją się ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, podobnie jak Żydzi boją się ekshumacji w Jedwabnem

– Czy wobec pańskich ustaleń na temat „nieścisłości” w tekście Fajwela Bielawskiego Rada Miejska w Węgrowie nie powinna zająć jakiegoś stanowiska broniącego dobrego imienia miasta?

– Jeśli skończy się to tylko na napisaniu i opublikowaniu stosownej deklaracji, to jej efekt będzie miał charakter tylko propagandowy. Potrzebne jest wyasygnowanie pieniędzy. Nie liczę, że lokalne władze wyasygnują fundusze na to, abym w towarzystwie profesjonalnego tłumacza objechał archiwa w Yad Vashem, Waszyngtonie czy Bonn, jak to za pieniądze polskiego podatnika robili autorzy książki ,,Dalej jest noc”. Ale powinny znaleźć się środki na tłumaczenie żydowskiej księgi pamięci czy pewnych obcojęzycznych wspomnień, które są dostępne w kraju. Ostatecznym efektem powinna być rzetelna publikacja naukowa, opracowana przez zespół kompetentnych fachowców, dotycząca losów społeczności żydowskiej. Nie tylko podczas II wojny światowej, bo Żydzi przez wiele wieków współtworzyli społeczność mojego miasta. Pod słowem „rzetelna” rozumiem uczciwą weryfikację tematów trudnych, bolesnych, kontrowersyjnych. Jako pierwszy protestowałbym przeciwko świadomym przemilczeniom i upiększaniu przeszłości.

W obu społecznościach, polskiej i żydowskiej, znajdziemy ludzi szlachetnych, bohaterskich, postawy zasługujące na pamięć i najwyższy szacunek. Ale i łajdaków, zbrodniarzy, wydarzenia, które okrywały hańbą. Jeśli było ich dziesięć, piszmy o dziesięciu, jeśli sto, piszmy o stu, ale bez dodawania lub odejmowania choćby jednego.

Obawiam się, że jest tylko kwestą czasu, kiedy książka ,,Dalej jest noc’” ukaże się na rynku anglojęzycznym. Dlatego potrzebna jest jej weryfikacja, przedstawienie zgromadzonych dowodów opinii publicznej. Jeśli profesor Grabowski nie przedstawi przekonywujących dowodów potwierdzających prawdziwość tego, co napisał o Węgrowie i powiecie węgrowskim, powinien być świadomy podjęcia przez władze środków prawnych. Trudno mi powiedzieć, co byłoby zgodną z literą polskiego prawa sankcją, która uchroniłaby moje miasto przed wątpliwej jakości promocją na świecie firmowaną nazwiskiem Jana Grabowskiego. Która zresztą już miała miejsce.

Czytaj także: Bo mieli plakat o Jedwabnem. Członkowie ZŻNSZ koło Chicago zostali usunięci ze spotkania z Dudą



– Czy można podjąć jakieś inne działania?

– Ważnym krokiem, dotyczącym nie tylko Węgrowa, jest jakiś ogólnopolski program, solidnie zasilony pieniędzmi, w których rzetelne publikacje, poddane wcześniej uczciwej, bezstronnej weryfikacji, byłyby przetłumaczone na języki obce i rozesłane po ośrodkach badawczych, uniwersytetach jako polski punkt widzenia na kontrowersyjne sprawy z czasów II wojny światowej. Historycy piszący o wojnie, wykładowcy akademiccy czy nawet zwykli ludzie interesujący się ta tematyką powinni mieć możliwość zapoznania się z wynikami badań, które pokażą, że wiele zarzutów stawianych Polakom w związku z wojną i okupacją nie odpowiada prawdzie. Moja weryfikacja książki Bielawskiego jest tego najlepszym dowodem.

Wspominałem, że już teraz zetknąłem się z zafałszowanym obrazem przeszłości mojego miasta, który opisał w znanej mi anglojęzycznej publikacji Jan Grabowski

Czytaj także: Nie wolno już mówić, że zbrodni w Jedwabnem dokonali Niemcy? Poseł Nowoczesnej żąda za to 3 lat więzienia

– Co Panu udało się sprawdzić?

– Pozwolę przytoczyć fragment nie opublikowanej przez mnie książki. Podczas zbierania materiałów musiałem zapoznać się z ważnym źródłem, jakim były akta procesowe strażaków i policjantów. Oto etapy mojej pracy. 15 kwietnia 1947 roku Aleksander Ajchel przed śledczym Janem Eilerem złożył zeznanie obciążające kilku strażaków. Pod koniec śledztwa śledczy zadał przesłuchiwanemu Aleksandrowi Ajchlowi następujące pytanie: „Czy z wyżej podanych strażaków wyróżnił się ktoś szczególnie podczas akcji tłumienia rasy żydowskiej?”. Odpowiedź Aleksandra Ajchla: „Czy wyróżnił się ktoś z w/w strażaków, tego nie mogę stwierdzić. Wiem tylko ze słów Flagi Ignacego zam. przy ul. Liwskiej, że po skończonej pracy z Żydami żandarm Giller, to było u Salacha w restauracji, wyjął z teczki pieniądze, nie licząc ich, wręczył je mówiąc: macie za waszą pracę. Nazwisk wszystkich strażaków, którzy byli w tej restauracji, nie znam. Wiem tylko, że był tam Wincenty Ajchel, Wacław Ajchel, Deszczyński Andrzej. Bliższych danych może udzielić Flaga Ignacy, który fakt ten widział na własne oczy”.

Pierwsze, co musiałem ustalić, to wiarygodność świadka. A ta wzbudziła uzasadnione wątpliwości: Aleksander Ajchel był dalekim krewnym dwóch oskarżonych – Wacława i Wincentego Ajchla. W toku śledztwa sąd uznał, że motywem, który skłonił go złożenia obciążających zeznań, była zemsta za to, że obaj podobno przyczynili się do aresztowania jego syna przez UB. Sąd dopatrzył się sprzeczności w jego zeznaniach, znalazł się świadek, który zeznał, że Aleksander Ajchel namawiał go do złożenia fałszywych zeznań, i ostatecznie przy ustalaniu winy oskarżonych nie wziął jego zeznań pod uwagę.

Ze złożonych zeznań wynikało jasno, że nie był on naocznym świadkiem wydarzenia i wyraźnie wskazał śledczemu, kto widział spotkania żandarma Gillera ze strażakami. Świadek Ignacy Flaga, przesłuchiwany tego samego dnia przez tego samego śledczego, nie wspominał nic o tym spotkaniu. Również w późniejszych jego zeznaniach złożonych na sali sądowej nie ma o tym ani słowa. Teoretycznie powinno to zakończyć moje śledztwo.

Czytaj także: Morawiecki: „Powinniśmy wznowić ekshumacje w Jedwabnem. Należy sprawdzić, czy te wszystkie liczby się zgadzają”

– Ale nie zakończył Pan poszukiwań?

– Inny świadek, woźny magistracki Zdyń, zeznał: „byłem naocznym świadkiem, jak w restauracji u Salacha żandarm Giller dawał Wacławowi Ajchlowi pieniądze, ale za co, nie wiem”. Tyle i tylko tyle. Jakiś nieznany interes między tylko dwiema osobami. Bez precyzowania za co i bez dyrektywy o rozdysponowaniu środków między osoby trzecie.

Zeznanie to rozwiało moją wątpliwość w jednej sprawie. Protokolant, piszący ręcznie zeznanie, najpierw napisał nazwisko Miller, a potem naniósł literkę G na M i ostatecznie można domyśleć się, że chodzi o żandarma Gillera, a nie komendanta żandarmerii Millera. Jednak dopisek pod koniec protokołu teoretycznie wyjaśniał sprawę: „Za zgodą świadka poprawiono słowo Giller”. Ale cień wątpliwości, o kogo chodziło, jeszcze był. Cytowane poniżej zeznanie ostatecznie rozstrzygnęło sprawę. Jest ono jakimś śladem wskazującym, co było powodem wręczenia pieniędzy. Inny świadek, Romana Ajchel, zeznała: „Giller dawał strażakom pieniądze na obiady”.

Jakoś trudno uwierzyć, aby możliwość zjedzenia darmowych obiadów była motorem napędowym do działań wymierzonych przeciw Żydom. Bardziej prawdopodobna wydaje mi się hipoteza, że mogła to być nagroda za pilnowanie pożydowskiego mienia czy gaszenie powstałych w getcie pożarów, co należało do zadań zleconych podczas likwidacji getta przez Niemców. Strażacy z pobliskiej Zuzułki, ściągnięci do gaszenia pożarów w getcie, dostali od Niemców po paczce papierosów. Członkowie OSP nie byli zawodowymi strażakami, np. Wincenty Ajchel był piekarzem. Zadania zlecane od Niemców odrywały ich od źródeł zarobkowania. Można byłoby to nazwać rekompensatą za nadgodziny. Na tym zakończyłem śledztwo w tej sprawie, zwłaszcza że zaliczało się ono do wątków pobocznych w toczonym przez mnie dochodzeniu.

Czytaj także: Korwin-Mikke: Czy prezydent Kwaśniewski powinien był przepraszać za Jedwabne

– Rozpowszechniona zostanie jednak inna wersja tej historii?

– W książce ,,Dalej jest noc” Jan Grabowski na podstawie tego samego źródła przedstawił jednak sprawę w zgoła inny sposób „Wkład strażaków docenił żandarm Miller, który spotkał się z kilkoma strażakami w knajpie »u Salacha« wieczorem 22 września 1942 roku. Wyjął z teczki pieniądze i nie licząc ich, dał je strażakom ze słowami: macie za swoją robotę”.

Przy nazwisku Miller znalazł się przypis wyjaśniający czytelnikowi, że przypuszczalnie chodzi tu o wspomnianego wcześniej szefa Schutzpolizei Millera. Gdzie tu weryfikacja źródła, próba dotarcia do naocznego świadka wydarzeń, innych świadków tego, co się działo w restauracji u Salacha?



– To, o czym Pan mówi, dotyczy nowej publikacji prof. Jana Grabowskiego, wydanej jak na razie tylko po polsku, a miał Pan przedstawić przykład, że Jan Grabowski pisał już o Węgrowie w anglojęzycznych mediach.

– Do tego zmierzam. Proszę sobie wyobrazić moje zaskoczenie, kiedy wspomniany przed chwilą wątek pojawił się u Jana Grabowskiego jeszcze przed premierą najnowszej książki, tym razem w anglojęzycznym artykule poświęconym granatowej policji umieszczonym na forum internetowym United States Holocaust Memorial Museum. Kilka razy przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy czytałem, że „Muller, przywódca węgrowskiej Schutzpolizei, doceniwszy poświęcenie i wkład pracy polskich oficerów policji i strażaków, spotkał się z niektórymi z nich w miejscowej restauracji: wyciągnął plik banknotów z portfela i dał im go, mówiąc: »Macie, to za waszą dobrą robotę«”. [ podkreślenie moje – R.J.]. W eksportowej wersji rozrasta się to wszystko do trójstronnego spotkania na szczycie. Zwykły żandarm Giller zostaje zastąpiony wyższą szarżą, i to aż samym komendantem Mullerem – i tym razem Jan Grabowski nie ma najmniejszej wątpliwości, że chodzi o samego szefa żandarmerii. Teczkę zastąpił bardziej elegancki portfel, a zacytowanie zdanie wygłoszone rzekomo przez komendanta wzbogacone zostało dodatkowo o wzmacniający siłę przekazu przymiotnik: „Macie, to za waszą dobrą robotę”. Granatowi policjanci, którzy w żadnej ze znanych mi relacji nie występują w roli biesiadników w knajpie u Salacha, zmaterializowani siłą wyobraźni Jana Grabowskiego oczekują razem ze strażakami w nadziei na obfitą gratyfikację.

Miałem wątpliwą przyjemność obejrzeć na YouTube, jak to pan profesor Grabowski pracowicie wyczytywał z kartki powyższe pseudorewelacje podczas spotkania na uniwersytecie w Manchesterze. Zapewne wyobraźnia zgromadzonych tam słuchaczy podsuwała im sugestywne obrazy: pełna fraternizacja komendanta żandarmerii z przedstawicielami policji i straży pożarnej, wymianę uścisków, błysk zadowolenia, gdy Muller sięgnął do zasobów przepastnego portfela.

W momencie gdy doszło do sporów o IPN, profesor Grabowski oświadczył na łamach prasy zachodniej, że jako osoba, która już lada moment wyda pracę naukową pokazującą rolę granatowej policji w eksterminacji Żydów, za odsłonięcie skrzętnie skrywanej prawdy trafi w Polsce do więzienia.

– Skutki mogą być szkodliwe dla Polski?

– Podany przeze mnie przykład pokazuje dobitnie, w jakim stopniu praca profesora Grabowskiego jest rzetelną próbą pokazania prawdy o postawach Polaków podczas II wojny światowej i z jaką promocją mojego miasta mamy już teraz do czynienia. Nie mnie rozstrzygać, pod jaki paragraf to podpada, ale już teraz mogę pokusić się o pewną ważną deklarację. Książka ,,Dalej jest noc” powstała w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i dzięki środkom wyasygnowanym przez PAN. Nie znam sumy dotacji, ale mogę powiedzieć o swojej. Na budżet mojej pracy składa się 3876 złotych uzyskanych od Urzędu Miasta z przeznaczeniem na tłumaczenie źródeł żydowskich. Ponieważ jednym z warunków uzyskania dotacji było przedstawienie w wersji papierowej fragmentu pracy z wykorzystaniem przetłumaczonych źródeł, w kosztorysie znalazło się i wynagrodzenie dla autora. 100 złotych za dwa lata pracy. Wszystkie pozostałe koszty – wyjazdy do archiwów, ksero itp. – pokryłem z własnej kieszeni.

Polski podatnik nie odczuł chyba zbyt boleśnie partycypowania w kosztach powstania mojej książki. Jestem przekonany o wiarygodności tego, co napisałem, ale na wypadek gdyby krytycy mojej książki znaleźli celowe zafałszowania, przemilczenia, uczciwie deklaruję, że jestem w stanie zwrócić z pensji nauczyciela poniesione przez podatnika koszty. I obiecać, że w przyszłości nie będę ubiegał się o żadne dofinansowanie z publicznych środków dla moich działań. Profesor Grabowski, aby swoimi badaniami wzbogacać Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nie raz opuszczał Ottawę i przemierzał Atlantyk, by tu na miejscu dokonywać swoich wiekopomnych odkryć, objawionych na kartach najnowszej książki. O innych kosztach pięcioletnich badań nie wspomnę. Nie wiem, jaką ich część pokrył polski podatnik, ale finansowanie z publicznych pieniędzy badań, jakie zmaterializowały się w postaci książki ,,Dalej jest noc”, jest faktem bezspornym. Ja złożyłem deklarację w sprawie publicznych środków, które posłużyły mi do sfinalizowania mojej pracy; od profesora Grabowskiego oczekuję podobnej.

– Dziękuję za rozmowę.

Czytaj także: Ziemkiewicz wzywa do ekshumacji w Jedwabnem. To najlepsza okazja, by rozwiać kontrowersje [FOTO]