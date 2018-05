TYLKO U NAS: Wolniewicz i Musiał: jesteśmy świadkami narodzin religii holocaustu

Nowa teofania

Bogusław Wolniewicz, Zbigniew Musiał

Obserwujemy takie oto zjawisko: zachodniemu światu narzucana jest na naszych oczach nowa wiara, oparta na nowej teofanii – czyli objawieniu się jakiejś nadprzyrodzonej woli – która ma wyprzeć i zastąpić starą wiarę chrześcijańską. Tą nową wiarą jest ideologia „Holokaustu”.

O takich aspiracjach mówi się już wprost. Oto przykłady. Dość znana autorka Kinga Dunin w swojej książce „Czytając Polskę” (2004 r., s. 147/148) pisze:

„Pamięć o Holokauście (…) stała się podstawą, na której już dziś buduje się nowa kosmopolityczna tożsamość o charakterze globalnym. Szoah stało się wspólnym światowym i uniwersalnym tabu”.

Zwróćmy tu od razu uwagę na tabuizację owej nowej wiary, wyraźnie podkreśloną. W sporach o tabu nie wolno myśleć na własną rękę – a więc nie tylko nie wolno o nim myśleć krytycznie, ale nawet samodzielnie, to znaczy w sposób odbiegający od obowiązującego. Mowa o tabu jest zrytualizowana, a odejście od przepisanego tu rytuału obłożone jest sankcją.

To samo – choć nie w tym samym duchu – stwierdza Alain Finkielkraut, znany autor francuski, w wywiadzie dla tygodnika „Europa” z 13 lipca 2005 roku:

„Wszystko wywodzi się z tej pozornie wspaniałej idei, że Europa narodziła się z Auschwitz. Słyszeliśmy to często w czasie sześćdziesiątej rocznicy wyzwolenia obozu.

Podam tylko dwa przykłady:

Robert Badinter, postać słynna we Francji [w latach 1981-1986 minister sprawiedliwości – przyp. B.W. i Z.M.], człowiek, któremu zawdzięczamy m.in. zniesienie kary śmierci, powiedział: »Europa mogła być zbudowana tylko dzięki odrzuceniu uczuć narodowych, które doprowadziły do Szoah. Dzięki świadomości ufundowanych na słowach: Nigdy Więcej«.

Podobnie mówił Bronisław Geremek – według niego »Auschwitz było wydarzeniem założycielskim UE«”.

To samo twierdzi Grzegorz Górny – redaktor naczelny tygodnika „Fronda”. W swojej wypowiedzi dla dziennika „Rzeczpospolita” (18-19 lipca 2009 r.) mówi już o „religii holokaustu” i stwierdza (oznajmia), że stała się ona „mitem założycielskim Izraela”.

Uprzytomnijmy sobie, w jaki sposób ta nowa wiara powstawała. Można tu wyróżnić trzy wyraźnie różne okresy, każdy mniej więcej dwudziestoletni.

Okres pierwszy obejmuje lata 1945-1966. W tym okresie Wielką Zagładę Żydów europejskich otacza głuche i jakby zawstydzone milczenie środowisk żydowskich. W podręcznikach szkolnych Izraela niemal się o niej nie mówi. Zawstydzenie jest dwojakie. U jednych tym, że mordowani Żydzi się nie bronili, a u drugich, że nic w tej sprawie nie zrobili.

Drugi okres otwiera zwycięska wojna izraelsko-arabska, zwana „wojną sześciodniową”, i obejmuje on lata 1967-1989, czyli do upadku komunizmu. W tym okresie dokonują się dwie zmiany. Przede wszystkim w okresie Wielkiej Zagłady zaczyna się szukać początków żydowskiego zbrojnego oporu wobec prześladowców, pierwszego od dwóch tysięcy lat, a ucieleśnionego w Powstaniu w Getcie Warszawskim w 1943 roku. Następuje w tym okresie heroizacja lat Zagłady, której kulminacją jest właśnie wielkie zwycięstwo w 1967 roku. Drugim elementem w tej przemianie stosunku samych Żydów do Wielkiej Zagłady jest świadomość, iż pamięć o niej może się stać i faktycznie staje się nowym uniwersalnym spoiwem narodu żydowskiego. A potrzeba takiego nowego spoiwa staje się coraz bardziej paląca, gdyż procesy laicyzacyjne ogarniające świat Zachodu dotykają także wyznawców religii mojżeszowej, dla których Tora i Talmud tę funkcję bądź już utraciły, bądź tracą. W tym okresie właśnie rodzi się ideologia „Holokaustu” i samo to słowo zyskuje swój wielki rozgłos. Wprowadził je do obiegu w 1978 roku amerykański serial pod taką właśnie nazwą emitowany: „Holokaust”. Przedtem tak się nie mówiło. Jak mówi historyk niemiecki H. A. Winkler: „Stawiła wszystko inne w cieniu, jeżeli chodzi o wpływ na opinię publiczną, emisja serialu telewizyjnego »Holokaust« pod koniec 1979 roku. Dopiero po tym wydarzeniu telewizyjnym w Republice Federalnej zaczęto używać terminu »Holokaust« do określenia masowego mordu na Żydach”.

Trzeci okres zaczyna się od upadku komunizmu i obejmuje lata od 1989 do dziś. W tym to okresie ideologia „Holokaustu” ulega uniwersalizacji i nabiera charakteru nowej religii światowej o silnych tendencjach prozelitycznych, z prześladowaniem jej heretyków włącznie – prześladowaniami instytucjonalizującymi się nawet w nową inkwizycję pod postacią penalizacji tzw. kłamstwa oświęcimskiego.

