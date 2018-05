Uwaga na złodziei! Masz konto w tych bankach? Możesz mieć duży problem. Wirus podmienia numer konta

Masz konto w tych bankach? Okazuje się, że klienci PKO BP, BZ WBK, ING, Pekao i mBanku znaleźli się na celowniku hakerów. Nowy wirus komputerowy podmienia dane konta bankowego podczas wysyłania przelewu, tak że pieniądze zamiast do adresata trafiają na rachunek złodziei!

„Od półtora miesiąca obserwujemy (…) regularny i dynamiczny rozwój bankowego konia trojańskiego. Przestępcy potrafią codziennie wypuszczać nowe wersje – robią sobie tylko przerwy w weekendy” – czytamy na zaufanatrzeciastrona.pl.

Hakerzy okradając klientów podczas zlecania przelewów w bankach internetowych. Złośliwe oprogramowanie podmienia numer rachunku, na który klient wysyła pieniądze.

Jak podaje portal Zaufana Trzecia Strona ten konkretny wirus jest bardzo sprytny i omija standardowe zabezpieczenia banków i przeglądarek internetowych. Co najbardziej przerażające to fakt, że przestępcy praktycznie cały czas udoskonalają wirusa.

Złodzieje na początku zabrali się za największe polskie banki. Prawdopodobnie dlatego, by jak najszybciej zebrać dużo pieniędzy z przejętych przelewów. Póki co przestępcy skoncentrowali się na przejmowaniu przelewów na kwoty między 10 tys. a 20 tys. zł.

„Skrypt wstrzykiwany do przeglądarki musi być dostosowany do interfejsu konkretnego banku. Przestępcy do tej pory dostosowali swoje narzędzia do interfejsów PKO BP, BZ WBK, mBanku, ING i Pekao. W ostatniej wersji zrezygnowali z BZ WBK i Pekao, ale mogą je w każdej chwili przywrócić” – czytamy na zaufanatrzeciastrona.pl.

Jak to złośliwe oprogramowanie trafia do nas? Najczęściej wirus trafia na komputer za pośrednictwem poczty e-mail i spreparowanego załącznika. Złośliwe oprogramowanie może np. udawać fakturę.

Dlatego ostrzegamy! Nie otwierajcie maili od nieznanych adresatów. W sytuacjach budzących wątpliwości lepiej zadzwonić do danej instytucji przed otwarciem załącznika. Żeby nie stracić pieniędzy należy też dokładnie sprawdzać dane przelewu podczas jego zatwierdzania kodem SMS lub w aplikacji.

Zwracajmy uwagę na to, czy numer rachunku się zgadza lub czy nazwa banku nie ma zmienionej nazwy.

Nczas.com/ zaufanatrzeciastrona.pl