Zamach w Niemczech? Nożownik zaatakował na dworcu. Jedna osoba nie żyje, dwie są ciężko ranne

W niemieckim Flensburgu doszło do ataku nożownika. Dwie osoby zostały ciężko ranne, a jedna, prawdopodobnie napastnik, nie żyje.

Zamach miał miejsce na dworcu kolejowym we Flensburgu, tuż przy granicy z Danią. Ze skąpych na razie informacji wynika, iż napastnik miał zaatakować wsiadając do pociągu jadącego z Flensburga przez Hamburg do Kolonii.

Policja ewakuowała podróżnych, otoczyła teren i zabezpieczyła go. Wiadomo, iż co najmniej dwie osoby zostały ciężko ranne, a jedna straciła życie – informują lokalne media.

Prawdopodobnie jest to napastnik, ale niemiecka niemiecka policja nie potwierdziła jeszcze tej ostatniej informacji.

Rannymi prawdopodobnie są właśnie dwaj funkcjonariusze.

Zobacz też: AKTUALIZACJA: Sensacyjne informacje z Kijowa! Zastrzelony wczoraj dziennikarz Babczenko jednak żyje! To była prowokacja