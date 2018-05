Brytyjska rodzina królewska w szoku. Ten przybysz chciał zamordować małego księcia

Terrorysta, którego rozprawa sądowa odbywa się w Wielkiej Brytanii przyznał, się do winy i potwierdził, że planowano zamach na dziedzica brytyjskiej korony – 5-letniego księcia Georga.

32-letni Husnain Rashid za pomocą aplikacji Telegranm rozsyłał zaszyfrowane wiadomości do terrorystów z ISIS. Były w nich m.in zdjęcia chłopca – syna Księcia Wilhelma i Catherine Elizabeth Middleton. George po swym dziadku Karolu i ojcu Wilhelmie jest trzeci w kolejce do objęcia brytyjskiego tronu.

Terrorysta zamieszczał też adres szkoły do której chodzi chłopiec – w Battersea w Westminster. W wiadomościach instruował jak przeprowadzić atak za pomocą ciężarówki, noża, czy środków chemicznych.

Początkowo islamista nie przyznawał się do winy, ale sąd uzyskał zeznania imama z meczetu Muhammadi z Lancashire, który oskarżany jest w innym procesie. Dwie sprawy powiązano ze sobą.

Rashid planował też wyjazd do Syrii, by tam założyć sieć komórek i kanałów do przekazywania broni, materiałów wybuchowych i propagandowych, a także instrukcji dla pojedynczych zamachowców – „samotnych mudżahedinów”.

Terrorysta przekazywał też islamistom, z którymi się komunikował dane na temat wszystkich stadionów w Wielkiej Brytanii.