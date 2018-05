Mały chłopiec nie dał się zignorować. Zobaczcie co zrobił Donald Trump [VIDEO]

Prezydent USA swoim zachowaniem zaskoczył wszystkich. Mały, nieuleczalnie chory chłopiec, zmiękczył jego serce. Mimo kliku nieudanych prób, chłopiec dalej domagał się atencji amerykańskiej głowy państwa. W pewnym momencie Trump coś zrobił i wszyscy zaczęli bić brawo. Wszystko nagrały kamery.

Donald Trump podpisał ustawę Right to Try Act, która ma umożliwić nieuleczalnie chorym dostęp do eksperymentalnego leczenia. Jordan McLinn, cierpiący na postępujący zanik mięśni, zainspirował Mike’a Pence’a do zajęcia się sprawą, gdy ten był jeszcze gubernatorem.

Czytaj też: Trump w odmętach interwencjonizmu. Prezydent USA nakłada kolejne cła. Amerykanie zapłacą więcej

Na zaproszenie jego i prezydenta, kilkulatek pojawił się w Gabinecie Owalnym.

W pewnym momencie uroczystości chłopiec wstał z wózka i stanął obok Trumpa. Uśmiechał się do niego, i starał się zaczepić amerykańskiego prezydenta, ten jednak zdawał się tego nie zauważać.

Ale mały bohater się nie zrażał – kilkakrotnie zaczepiał prezydenta. Widać to zwłaszcza w jednym momencie nagrania. Trump odkłada dokument, Jordan staje na palcach, nieśmiało wyciąga ręce i zaraz się wycofuje.

Wreszcie prezydent USA spojrzał na małego chłopca i go przytulił. A o to chłopcu chodziło. Przylgnął do Trumpa i cieszył się, gdy pocałował go w głowę.

Poniżej nagranie.

Przeczytaj też: Miarka się przebrała. Policja likwiduje największy obóz dla imigrantów w Paryżu [VIDEO]

Nczas.com/ o2.pl/ Fox News