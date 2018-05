Niebezpieczny szaleniec. Francuski lewak chce, by Europa przyjęła 250 milionów „uchodźców klimatycznych” [VIDEO]

Francuski lewacki polityk chciałby przyjęcia 250 milionów imigrantów. Według niego uciekać oni będą przed zmianami klimatycznymi.

Antoine Léaument odpowiada za komunikację i propagandę w skrajnie lewicowym ugrupowaniu politycznym Niepokorna Francja – “La France Insoumise”, w skład którego weszli komuniści i lewacy z Frontu Lewicy.

Polityk brał udział w programie francuskiej stacji CNEWS, podczas, którego dyskutowano o imigrantach. Do rozmowy z Sébastienem Chenu z Frontu Narodowego doszło po tym jak cala Francja zaczęła fetować jako swojego bohatera Mamoudou Gassama – imigranta z Mali, który wspiął się po balkonach na 4-te piętro i uratował dziecko.

Malijczyk spotkał się po swym wyczynie z prezydentem Francji, który rozpoczął procedurę przyznawania mu obywatelstwa.

W trakcie rozmowy Léaument powiedział, iż Europa nie będzie miała wyjścia, tylko będzie musiała przyjąć 250 milionów „uchodźców klimatycznych”.

– To jedyne wyjście – mówił lewak.

– Co zamierzasz z nimi zrobić – powiedział zwracając się do Chenu. – Chcesz ich wrzucić do morza? Zbudować mur? Bądź poważny.

Ten szaleniec jest niebezpieczny. Należy do ugrupowania, które jest znaczącą siłą w polityczną nad Sekwaną. Rok temu Jean-Luc Mélenchon, kandydat Niepokornej Francji zdobył w wyborach prezydenckich 19,6% głosów.

