Zrozpaczona rodzina walczy o ciało zamordowanego Polaka. „Czekam na ciało Krzysztofa od ponad miesiąca!”

Polski podróżnik Krzysztof Chmielewski został bestialsko zamordowany podczas wyprawy po Meksyku. Ci mordercy byli wyjątkowo brutalni. Maczetą najpierw odcięli mężczyźnie stopę maczetą, a później tym samym narzędziem pozbawili go głowy.

Siostra zamordowanego Polaka wyznała na łamach wp.pl, że choć ciało jej brata zostało znalezione prawie miesiąc temu, prokuratura w Polsce wciąż nie zwróciła się o przesłanie próbek do badań DNA. Przez to skandaliczne zaniechanie Izabela Schmidke do dziś nie ma pewności, czy znalezione ciało należy do jej brata.

-„To był koszmar, ale w najgorszych chwilach nie przypuszczaliśmy, co nas jeszcze czeka”– mówi wp.pl siostra ofiary.

Dopiero teraz dowiedziałam się, że aby DNA zostały porównane, polska prokuratura musi zwrócić się do prokuratury w Meksyku o przysłanie próbek. Z tego co wiem, do tej pory tego nie zrobili.

Konsul RP w Meksyku twierdzi, że są w stałym kontakcie z polskimi służbami.

-„Mogę jedynie zapewnić, że polskie i meksykańskie służby cały czas współpracują w tej sprawie.”

Niestety, wbrew zapewnieniom, przyjaciele Chmielewskiego mają mnóstwo wątpliwości, co do rzetelności działań konsula.

-„Doszły nas na przykład słuchy, że na sprowadzenie ciała mamy maksymalnie 3 miesiące, a potem będzie to już niemożliwe. Nie wiedzieliśmy czy to prawda, więc z tym pytaniem zwróciliśmy się właśnie do niego. Nie umiał nam odpowiedzieć” – tłumaczy przyjaciółka Krzysztofa.

Polski podróżnik to nie jedyna ofiara meksykańskich bandytów. Zamordowany został również pochodzący z Niemiec, podróżnik Holger Franz Hagenbusch, którego brat od 3 tygodni przebywa w Meksyku, by na miejscu przyglądać się sprawie.

Siostra zmarłego Polaka przyznaje, że nie posiada wystarczających środkami, by wyjechać do Meksyku i po prostu bała się, co może ją tam spotkać:

-„Na początku nie miałam pojęcia, skąd wziąć nagle pieniądze na taką wyprawę. Teraz chyba po prostu bałabym się nawet tam jechać” – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Izabela Schmidke.

Nczas.com/ PAP/ wp.pl