Związkowcy atakują. Chcą zakazać handlu w sieci i „wysłużenia” niedzieli

Niedziela od godz. 22:00 w soboty do 5:00 w poniedziałki, zakaz działalności sklepów internetowych i kolejne ograniczenia dla małych rodzinnych sklepów. „Solidarność” chce uszczelnić ustawę dotyczącą zakazu handlu. Socjalistom ciągle mało.

Związkowcy nie są zadowoleni z funkcjonującej od początku marca br. ustawy o zakazie handlu. Lansowany przez nich projekt okazał się totalnym bublem prawnym, a przedsiębiorcy mimo poważnych ograniczeń, wciąż znajdują i wykorzystują nowe luki.

„Solidarność” twierdzi, że prawo należy naprawić. W tym celu żądają, by rząd dopisał do ustawy zakaz prowadzenia handlu internetowego w niedzielę. Zakaz pracy miałby objąć osoby, które zajmują się e-sprzedażą.

Kolejnym jeszcze bardziej kuriozalnym postulatem jest „wydłużenie” niedzieli, która dla pracowników zaczynałby się już o godz. 22:00 w soboty, a kończyła o godz. 5:00 w poniedziałki. W ten sposób związkowcy chcą walczyć, z praktyką wydłużania godzin pracy stosowaną przez m.in. duże sieci supermarketów.

Ustawa, która miała w domyśle chronić małych przedsiębiorców, może wkrótce stać się jeszcze bardziej dla nich szkodliwa. „Solidarność” postuluje wprowadzenie zakazu pracy dla rodzin właścicieli małych sklepów. Aktualnie za ladą w niedzielę może stać właściciel punktu sprzedaży lub jego najbliżsi krewni.

Rząd wydaje się wtórować związkowcom. W wielu otwartych w niedzielę punktach, przede wszystkim tych należących do sieci „Żabka” i „Freshmarket” pojawiają się państwowi kontrolerzy. Wszystko ze względu na wykorzystywaną przez to sklepy lukę. W niedzielę funkcjonują one bowiem na zasadzie nie sklepów, ale punktów odbioru paczek Poczty Polskiej oraz DHL.

Źrodło: Dziennik Gazeta Prawna/wirtualnemedia.pl/wolnosc24.pl