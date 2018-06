Amerykański ojciec Rydzyk w akcji. Pastor z USA chce kupić za pieniądze wiernych czwarty odrzutowiec. „Chcę głosić ewangelię o Jezusie Chrystusie. Tu nie chodzi o luksus” [VIDEO]

Ojciec Rydzyk to przy nim drobny przedsiębiorca. Ewangelicki pastor z Luizjany w USA Jesse Duplantis planuje kupić czwarty odrzutowiec! Z rozbrajającą bezczelnością tłumaczy, że dzięki temu jego organizacja „Jesse Duplantis Ministries” dotrze do większej liczby osób z ewangelią.

– „Nie wierzę w to, że gdyby Jezus był dziś fizycznie na ziemi, jeździłby na osiołku. Podróżowałby samolotem, by głosić ewangelię na całym świecie. Pomyśl o tym”– mówi pastor.

Celem zakupów ma być odrzutowiec Dassault Falcon 7X – samolot biznesowy dalekiego zasięgu. Jego cena wynosi 54 mln dolarów (prawie 200 mln zł).

-„Chcę głosić ewangelię o Jezusie Chrystusie. Tu nie chodzi o luksus” – przekonuje.

Spytany kiedyś, dlaczego nie korzysta z komercyjnych lotów, powiedział, że jest tam po prostu mnóstwo demonów.

W nagraniu pokazuje wiernym zdjęcia z trzema poprzednimi odrzutowcami: Cessną Citation 500, IAI Westwind II i Dassault Falcon 50. W późniejszych wypowiedziach wyjaśnił, że dwa należą już do innych organizacji, a teraz został mu jeden.

Kim jest amerykański o. Rydzyk? Jesse Duplantis jest teleewangelistą, głoszącym tzw. Teologię sukcesu. Jest to postawa, która głównie rozwinęła się w amerykańskiej ewangelickiej tradycji chrześcijańskiej.

Zgodnie z tą tradycją człowiek powinien w swojej wierze skupić się i dążyć do powodzenia finansowego, ponieważ bogactwa materialne mają w tej teologii świadczyć o Bożym błogosławieństwie. Jeśli ktoś jest ubogi, to, zgodnie z tym poglądem, sam na to zasłużył i jest to kara od Boga.

Nczas.com/ o2.pl/ Daily Mail