Stonoga znów nadaje z więzienia. „Pomóżcie mi ludzie – umieram”

Zbigniew Stonoga, znany biznesmen, który w ubiegłym roku trafił do więzienia, znów nadaje. Stonoga odkąd został zamknięty, co jakiś czas dodaje na Facebooku wpisy, w których pisze o swoim stanie.

Zbigniew Stonoga po raz kolejny nadaje zza krat więzienia na Białołęce. Na jego Facebooku, co rusz pojawiają się nowe wpisy „informujące o jego sytuacji” w więzieniu. „Pomóżcie mi ludzie-umieram” – pisze Stonoga.

Przypomnijmy, że wcześniej Stonoga twierdził m.in., że został brutalnie pobity przez strażników. Jak pokazało nagranie z monitoringu Stonoga przewrócił się, prawdopodobnie pod wpływem alkoholu i się poobijał.

Później twierdził, że jest nieludzko traktowany w więzieniu, gdzie miał być „torturowany”, „budzony w środku nocy”, a do tego nieleczony mimo potrzeb.

Zwracam się do każdego przyzwoitego człowieka skopiuj tą treść i wyślij mailem do Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Dyr. Generalnego SW, spróbuj zainteresować media tą sprawą, proszę udostępnij to – pisze Stonoga.

Stonoga zgłosił zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa narażenia go na utratę życia.