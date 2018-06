Ta historia wstrząsnęła USA. Amerykański Komenda. Niesłusznie skazany odsiedział 17 lat [VIDEO]

Amerykański Komenda. W wieku 14 lat został skazany za zamordowanie strażnika więziennego. Przesiedział 17 lat, uniewinniono go dopiero teraz. Historia Johna Bunna poruszyła Amerykanów i media na całym świecie.

41-letni John Bunn płakał, gdy sędzia w Nowym Jorku ogłosiła jego niewinność. Walczył o to od 27 lat.

„Jestem niewinny, wysoki sądzie, zawsze byłem niewinny. Wysłaliście nieodpowiedniego człowieka do więzienia, a na wolności nadal jest ktoś, kto dokonał morderstwa” – mówił podczas rozprawy, cytowany przez CNN.

Jak jednak wyglądała cała historia amerykańskiego Komedy? Otóż w 1991 r. dwóch strażników więziennych zostało postrzelonych w aucie na Brooklynie.

Jeden z nich zmarł w wyniku odniesionych ran. Według śledczych sprawców było dwóch i chcieli ukraść samochód, w którym siedzieli strażnicy.

Właśnie wtedy podejrzanym stał się 14-letni wówczas John Bunn. Został rozpoznany na zdjęciu przez jedną osobę – rannego strażnika. Jednak ślady krwi i odciski palców nie pasowały do nastolatka.

Jego sprawa była prowadzona przez nowojorskiego detektywa, obecnie emerytowanego, któremu zarzuca się, że wymuszał zeznania i manipulował świadkami. John Bunn szybko został skazany za morderstwo i próbę morderstwa.

Mężczyzna wyszedł z więzienia w 2009 r. w ramach zwolnienia warunkowego. Walczył jednak o to, by w świetle prawa być niewinnym. Udało się to dopiero teraz.

Sprawa Johna Bunna przypomina do złudzenia sprawę polskiego skazanego – Tomasza Komendy. Sąd Najwyższy uniewinnił Komendę, którego w 2004 roku prawomocnie skazano na 25 lat więzienia za brutalny gwałt i zabójstwo 15-latki w Miłoszycach pod Wrocławiem. Komenda niesłusznie przesiedział za kratkami 18 lat. Teraz ubiega się o ponad 10- milionowe odszkodowanie.

John Bunn was 14 when he was jailed for 17 years on a second-degree murder charge. On Tuesday, there was barely a dry eye in a #Brooklyn courtroom as he was fully exonerated. https://t.co/oqQRFS0XDG pic.twitter.com/sZghXxE45e

— Spectrum News NY1 (@NY1) May 16, 2018