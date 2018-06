To dżungla? Nie to Londyn. Czarnoskóry cyklista w furii rzucił się z 25-centymetrowym nożem „zombie” na samochód. Ewidentnie chciał zabić kierowcę [VIDEO]

Co tam się stało? Na jednej z ulic w Londynie doszło do przerażającej sceny. Czarnoskóry rowerzysta w furii próbował dostać się do samochodu jednego z kierowców, dzierżąc w dłoni wielki nóż „zombie”. Wszytko zostało nagrane.

Scena grozy wydarzyła się w Croydon – dzielnicy Londynu, położonej w południowej części miasta. Zdarzenie nagrane zostało dzięki kamerze samochodowej jednego ze świadków zdarzenia.

Czytaj też: Dramatyczna relacja zakładniczki islamskiego terrorysty. Nowe, nieznane szczegóły z zamachu w belgijskim Liege [WIDEO]

Wygląda na to, że rowerzysta niemal potrącony zostaje przez kierowcę volkswagena, który chciał włączyć się do ruchu.

Jak widzimy na nagraniu rowerzysta wpada w furię i trzymając wielki, 25-centymetrowy nóż, zwany nożem „zombie” atakuje samochód i kierowcę

Uderza w szyby jakby był w amoku . Spanikowany kierowca w tym czasie uderza w inny samochód i znajduje się w pułapce. W końcu rowerzyście udaje się zbić szybę, jednak ze strony pasażera, dlatego 19-letni kierowca zdążył uciec.

–”Kierowca był śledzony przez podejrzanego. Później ofiara wróciła do samochodu po tym, jak podejrzany odjechał z miejsca zdarzenia. Ofiara nie zgłosiła urazów. Policja prowadzi śledztwo w sprawie” – przekazała rzeczniczka Metropolitan Police.

Podała, że trwa przesłuchanie mężczyzny. Zaznaczyła ponadto, że w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.

Ciekawe mają w tym Londynie. Rowerzyści jeżdżą sobie z 25-centymetrowymi nożami? To jeszcze europejskie miasto czy już Londonistan?

Poniżej nagranie.

Czytaj też: Facebook ocenzurował Tomasza Sommera za wpis o… izraelskiej cenzurze. Krytykowanie żydowskiej cenzury to „mowa nienawiści”

Nczas.com/ Daily Mail