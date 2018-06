Wygadał się! Jacek Kurski przyznaje, że „Wyborcza” kłamała. Rozbrajająca szczerość i głupota wicenaczelnego gazety. Myślał, że cała Polska jest jak jego redakcja [VIDEO]

Jarosław Kurski podzielił się swymi przemyśleniami z drugim Jarosławem – Kuźniarem na temat Polski i Europy. Z jakiegoś, nieznanego bliżej powodu zrobił to w samochodzie ( w Wyborczej i Onecie nie wiadomo czemu lubią pokazywać, że jeżdżą samochodami). Nie wiadomo czy w aucie wysiadła klima i było gorąco, że się temu Kurskiemu głowa zgrzała, ale nawet jak na standardy Wyborczej poziom bredni jest wyjątkowy. Kurski myślał, że Polska jest jak „Wyborcza”.

Fragmenty jego wypowiedzi zamieszczamy pod naszym komentarzem.

Wice-naczelny „Wyborczej” zauważył, że Polacy nie chcą ciągle chodzić po ulicach w manifestacjach i protestach. Przyznał, że sam ma już dość. Według niego teraz jakąś robotę powinna wykonać Komisja Europejska – a konkretnie pozwać Polskę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości za ustawę o Sądzie Najwyższym.

Potem z rozbrajającą szczerością przyznał, że on i jego koledzy z „Wyborczej” mieli jakieś zaćmienie mózgu, czy coś w coś tam sobie sądzili i sobie wmówili, nakłamali na ten temat, a potem w swoje własne kłamstwa uwierzyli.

Urzekł nas fragment wywodu o tym, jak to Kurski myślał, że Polska jest jak „Gazeta Wyborcza”. Nawet nie chciało się nam słuchać większych fragmentów upławów myślowych Kurskiego i wchodzić z nim w polemikę polityczną. Zwracamy uwagę na inne aspekty.

Komentarz:

Na szczęście Polska nie jest jednak jak „Gazeta Wyborcza” i mimo, wciąż aplikowanych socjalistycznych, postępowych i europejskich rozwiązań nadal się rozwija. Nie da się akurat tego powiedzieć o gazecie, której Kurski szefuje i spółce, która ją wydaje. One się zwijają.

Upadek nabrał przyspieszenia po tym jak „Wyborcza” i wszystkie jej odnogi nie może już liczyć na hojne wsparcie rządu i instytucji państwowych. Agora – wydawca kwartał za kwartałem raportuje o stratach i zwolnieniach grupowych. I pomyśleć, że kiedyś Agora chciała kupić Polsat i było ją na to stać. Porównajmy sobie teraz gdzie są obydwie firmy.

Wywody Kurskiego powinny być ciekawą wskazówką dla zarządu, Rady Nadzorczej spółki i jej akcjonariuszy. Krótko mówiąc powinni jak najszybciej wyrzucić całe szefostwo gazety na bruk, bo z takimi ludźmi u steru, to będzie ona przynosić tylko straty.

Człowiek który pracuje w mediach przyznaje, że nie ma bladego pojęcia jak wygląda jego kraj i do kogo kieruje swoją gazetę. Kłamie i przyznaje się, że kłamie. Nie robi tego w akcie skruchy tylko otwarcie przyznaje, że oszukuje, bo taki sposób na uprawianie propagandy miał.

Oczywiście zarząd spółki nic z Kurskim nie zrobi, bo Gazeta ma być właśnie tubą propagandową, a nie normalnych produktem, który ma się sam obronić na rynku i dać zarobić właścicielom. Godzą się więc z ogromna utratą czytelników.

O kompleksach Kurskiego wobec Europy nie ma nawet co gadać. Bogu dziękujmy, że od tej całej Europy Kurskiego się oddalamy. Oto tylko garść wiadomości z dziś:

Jarosław Kurski (GW): Teraz jest ostatnia chwila, żeby KE złożyła skargę do ETS na ustawę o SN. Sąd Najwyższy to jest ostatni bastion; Myśmy sami uwierzyli we własne kłamstwo, przekonywaliśmy Zachód, że Polska jest taka jak Gazeta Wyborcza a polski Kościół jak Tygodnik Powszechny pic.twitter.com/1i5c7qM4tr

— Waldemar Kowal (@waldemar_kowal) May 31, 2018