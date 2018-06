Żyć, nie umierać. High life polskich europosłów. Właśnie ujawniono ich majątki

Bycie europosłem to jak los wygrany na loterii, albo lepiej, duża wygrana w totolotka. Kto nie jest zamożny, to wkrótce się stanie. Kto jest tylko zamożnym, to wkrótce będzie bogaty.

Pensje marzenie, umożliwiające nie tylko życie na szerokiej stopie, ale też pozwalające na solidne oszczędzanie.

Czytaj też: Obrażał i wyzywał Polaków: „mam nadzieję, że wszyscy będziecie wyrzuceni”. Wywalili go z roboty

Europoseł otrzymuje ponad 8 tys. euro pensji brutto, dodatkowo ponad 300 euro diety za każdy dzień podróży i wyjazdów oraz bajeczną .

Do najbogatszych zaliczał się b. europoseł Janusz Korwin-Mikke, ale on zrezygnował z zasiadania w tym gremium. JKM zarobił w instytucji, tak bardzo krytykowanej przez niego Unii, 1,3 mln zł z unijnej pensji.

Obecnie najbogatszą wśród polskich europosłów jest Danuta Hubner z majątkiem 8 mln zł.

Karol Karski, europoseł PiS, w rok zarobił podobnie jak JKM 1,3 mln zł, a Jarosław Wałęsa (PO) dostał z Parlamentu Europejskiego aż 900 tys. odszkodowania za wypadek sprzed 7 lat – czytamy w „Super Expressie”.

Inny europoseł z PO, Adam Szejnfeld posiada BMW X5, warte ok. 250 tys. zł. Przy tych zarobkach posłowie z Wiejskiej to ubodzy krewni europosłów.

Czytaj też: Wygadał się! Jacek Kurski przyznaje, że „Wyborcza” kłamała. Rozbrajająca szczerość i głupota wicenaczelnego gazety. Myślał, że cała Polska jest jak jego redakcja [VIDEO]

Źródło: Super Express