LIST! Stwórzmy Ruch Wyzwolenia Kierowców. Podnieść ograniczenia, zdjąć leżących policjantów, podwyższyć dopuszczalność alkoholu do co najmniej pół promila

Panie Redaktorze!

Jestem grafikiem komputerowy i czytelnikiem „NCz!” od 1991 roku. Miałem też przyjemność projektować kilka okładek dla książek Prezesa JKM i p. St. Michalkiewicza (dodaję załącznik, muszę się pochwalić, a co tam!). Ale ja oczywiście nie o tym, bo są ważniejsze sprawy.

Piszę, bo niedawne wydarzenie w naszym regionie (https://lublin.onet.pl/lubelskie-sznur-samochodow-jechal-pod-prad-na-s12/geevpjv) uzmysłowiło mi, jak łatwo zwykli kierowcy, dobrzy ludzie, którzy chcieli się wycofać z niewygodnej sytuacji stają się „piratami dogowymi”.

Cóż za zbrodnię popełnili ci nieszczęśnicy? Otóż „stworzyli niebezpieczną sytuację, jadąc pod prąd!”.

Czy coś sie komuś stało? No, nie… Czy się coś złego wydarzyło? Tak, „PRAWO zostało złamane!!!” krzyczą zgodnym chórem komentatorzy i

Policja! Będziemy spisywać tablice rejestracyjne z monitoringu i wystawimy mandat każdemu, kto popełnił ten „straszny” występek!

A teraz do rzeczy: wiadomo, że kierowcy to bardzo duży elektorat/grupa czująca się we własnym kraju jak wyrzutki, karani mandatami za

przekroczenie o całe 10km/godz. dozwolonej prędkości itp, itd.

Wiem, że nie odkrywam Ameryki, wie to Pan, JKM i wszyscy rozumni ludzie, ale po prostu potwierdzam i przypominam, że jest w tym ogromny potencjał

wyborczy, „Ruch Wyzwolenia Kierowców” po prostu czeka na stworzenie! Uważam, że w przyszłych kampaniach wyborczych (w warunkach tfu..

„demokracji”) trzeba jeszcze bardziej wzmocnić tę linię propagandy, uczynić z tego wręcz hasła wyborcze – to jest jasne, proste i zrozumiałe dla każdego: Precz z kretyńskimi „Bus-pasami”, pozdejmować połowę „leżących (niepotrzebnie) policjantów”, podnieść limity prędkości – a an koniec –

wprowadzić dopuszczalność 0,5 promila alkoholu w organizmie! Dopiero będzie skandal i dyskusja – i właśnie o to chodzi!!!

Pozdrawiam serdecznie!

Andrzej Kozłowski,

Lublin

