Nieprawdopodobna akcja łotewskiego strażaka. Złapał w locie samobójcę skaczącego z czwartego piętra [VIDEO]

Łotewski strażak uratował samobójcę skaczącego z czwartego piętra bloku. Strażak złapał go w locie.

Nagranie z całej akcji zostało opublikowane przez Łotewską Straż Pożarną i Służbę Ratowniczą i stało się przebojem internetu.

Łotewscy strażacy otrzymali wezwanie iż w jednym z budynków za oknem na czwartym pietrze stoi mężczyzna, który najwyraźniej ma samobójcze zamiary. Strażacy, którzy przed policją przybyli na miejsce nie mogli wejść do mieszkania, gdyż obawiali się, że to sprowokuje mężczyznę do skoku.

Zainstalowali się piętro niżej. Na nagraniu widać jak jeden ze strażaków wychyla się przez okno i patrzy do góry, drugi zaś go ubezpiecza. Wyraźnie widać iż przygotowani są do podjęcia akcji.

W pewnym momencie strażak wychyla się, nieomal sam wypada przez okno, ale łapie niedoszłego samobójcę za nogi i wciąga do pomieszczenia.

Straż nie podała żadnych danych z akcji nie chcąc, by zidentyfikowano desperata.

Minister sprawa wewnętrznych Łotwy powiedział, że akcja ta pokazuje odwagę ludzi pracujących w straży

– Pokazuje też, iż są w stanie wyjść poza schematy podejmując działanie, co w tym przypadku przyczyniło się do uratowania życia ludzkiego.

