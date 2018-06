Takie były ostatnie słowa Roberta Kennedy’ego. Świadek mówi po 50 latach od tragedii

Niemal 50 lat po zabójstwie Roberta F. Kennedy’ego, mężczyzna, który znajdował się u boku umierającego senatora feralnego dnia, wspomina jego ostatnie słowa.

Juan Romero miał 17 lat, gdy zamordowano Roberta Kennedy’ego w 1968 roku w Los Angeles. Pracował wówczas w hotelu Ambassador, gdzie pojawił się kandydat na prezydenta.

Po tym, jak Kennedy przemówił do zwolenników po zwycięstwie w prawyborach, przeszedł przez hotelową kuchnię, gdzie zatrzymał się, aby pozdrowić pracowników, wśród których znajdował się również Romero.

Pamiętam, jak wyciągałem rękę tak daleko, jak mogłem i jak uścisnął moją dłoń. A kiedy puścił, ktoś go zastrzelił – wspomina Romero w wywiadzie.

Pan Romero ma obecnie 67 lat i wciąż pamięta ostatnie słowa Roberta Kennedy’ego.

Zapytał ‚czy wszyscy są cali?’, na co Romero powiedział, że odpowiedział ‚tak’, zanim chwycił obiema rękami głowę senatora, który osunął się na ziemię.

Czułem, jak strumień krwi płynie przez moje palce. Pamiętam, że miałam różaniec w kieszeni koszuli i wyjąłem go, myśląc, że będzie go potrzebował o wiele bardziej niż ja. Owinąłem go wokół jego prawej ręki, a potem go wywieźli.

Nazajutrz siedząca obok w autobusie kobieta rozpoznała Romera na zdjęciu w gazecie. Wtedy spojrzał na swoje dłonie. Pod paznokciami nadal miał zaschniętą krew.

Romero opisał także swoje pierwsze spotkanie z nowojorskim senatorem, który, jak powiedział, odbył się dzień przed jego morderstwem. Kennedy rozmawiał przez telefon, gdy przyszli do niego pracownicy hotelu.

Odłożył telefon i powiedział: „Wejdźcie, chłopcy”. Wiedziałeś, że patrzył na ciebie, a nie przez ciebie. Brał cię pod uwagę, i pamiętam, jak wyszedłem stamtąd z uczuciem jakbym miał 10 stóp wzrostu.”

To uczucie podobno utkwiło w Romero na lata. W 2010 roku udał się na grób Kennedy’ego by złożyć mu hołd.

Kiedy włożyłem garnitur i stanąłem przed jego grobem, poczułem się trochę jak pierwszego dnia, kiedy go poznałem. Czułem się ważny, czułem się Amerykaninem i czułem się dobrze.