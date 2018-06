Wyjdą ze strefy Euro za pieniądze z Unii? Oficjalnie zaprzeczają

Ustawodawcy Unii Europejskiej z dwóch partii tworzących nową koalicję rządową we Włoszech poparli w tym tygodniu odrzuconą wcześniej propozycję wykorzystania funduszy UE, aby opuścić strefę euro.

Głosowanie odbyło się, gdy Ruch Pięciu Gwiazd oraz Liga zawarły porozumienie, co pozwoliło uformować nowy rząd w Rzymie, który został zaprzysiężony w piątek.

Wcześniejsza próba utworzenia rządu nie powiodła się po tym, jak prezydent Mattarella nie zgodził się na to, aby zwolennik wyjścia ze strefy euro został ministrem finansów.

Pomimo deklarowanych zamiarów pozostania w strefie euro, 6 unijnych prawodawców z Ligi i 13 posłów Ruchu Pięciu Gwiazd do Parlamentu Europejskiego głosowało w środę za dokumentem, w którym wezwano do ustanowienia programów wsparcia finansowego „dla państw członkowskich, które planują wynegocjować wyjście z euro. Dokument ten był poprawką do rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu UE na okres 2021-2027.

W piątkowym oświadczeniu delegacja Ruchu Pięciu Gwiazd w Parlamencie Europejskim powiedziała, że ​​ich głos miał na celu okazanie wsparcia krajom, które mogą znaleźć się w skrajnej sytuacji gospodarczej, która może być jednoznaczna z koniecznością opuszczenia strefy euro.

Uznanie zasady współpracy z krajami znajdującymi się w trudnej sytuacji nie oznacza wcale gotowości do opuszczenia euro. Włochy nie chcą rzucić euro – czytamy w nocie.

Dokument przegłosowany przez prawodawców unijnych wzywa także do rekompensaty za „szkody społeczne i gospodarcze spowodowane przez członkostwo w strefie euro”

Wśród członków nowego rządu znajduje się ekonomista Paolo Savona, który stworzył plan odejścia Włoch od wspólnej waluty. Savona stanowczo zaprzeczył, jakoby ​​nowy rząd chciał odejść od waluty euro. Otrzymał posadę ministra ds. stosunków z UE po tym, jak włoski prezydent Sergio Mattarella zawetował jego nominację na ministra finansów.