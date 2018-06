Zabili dwumiesięczną foczkę z Helu uderzeniem w głowę. Pomóżcie znaleźć zwyrodnialców [DRASTYCZNE ZDJĘCIA]

Smutnego odkrycia dokonano 29 maja na Helu. Na plaży leżała dwumiesięczna foczka Helenka z rozbitą głowa. Pracownicy fokarium nie mają wątpliwości – Helenka została zabita uderzeniem w głowę.

Jak informuje helskie fokarium na swojej facebookowej stronie w Helu, przy wejściu na plażę nr 65, znaleziono zabitą uderzeniem w głowę fokę Helenkę. Fokarium apeluje o pomoc w znalezieniu sprawcy.

To już trzecia zabita w ostatnim czasie foka nad Bałtykiem. W Dniu Matki na plaży w gdyńskim Oksywiu znaleziono dwie martwe młode foki z pętlami ze sznurów na szyjach.

Jak piszą pracownicy fokarium „Helenka trafiła do nas na rehabilitację pod koniec marca; maleńka, cała w niemowlęcym futerku, z resztkami pępowiny. Wtedy miała zaledwie 3-4 dni. „Foczy niemowlak” szukał mamy wśród innych maluchów, podejmując próby „wyssania” z nich mleka. Głośno ‚płakał’ nie odnosząc sukcesu, nawet pomimo tego, ze był karmiony regularnie zastępczą rybią „owsianką”. Mimo, że Helenka przebywała na rehabilitacji od pierwszego tygodnia życia, opiekunom udało się nie przyzwyczaić jej do ludzi.

Do dnia powrotu do środowiska naturalnego, pozostała nieufna wobec człowieka, co wskazywało że poradzi sobie w naturze. Helenka nie cieszyła się długo wolnością, w swoim środowisku przeżyła niecałe dwa tygodnie. Obrażenia jednoznacznie wskazują, że foka została zabita przez człowieka – miała zdruzgotaną czaszkę. Przypadek został zgłoszony na komisariat policji w Juracie oraz do RDOŚ w Gdańsku. Niestety, sprawcy pozostają nieznani.

Zgodnie z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt „kto zabija, uśmierca zwierzę (…) podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”. Jeśli ktokolwiek coś wie lub był świadkiem próby wyrządzenia krzywdy tym chronionym zwierzętom, powinien zgłosić ten fakt na policję. Stacja Morska zbiera informacje o obserwacjach fok pod numerem alarmowym: 601 889 940.”