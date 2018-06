Pod Warszawą motolotniarz spadł na linię energetyczną. Zabrakło mu paliwa

Motolotniarz, który zaczepił o linię średniego napięcia, trafił do szpitala z oparzeniami drugiego i trzeciego stopnia oraz ogólnymi potłuczeniami – poinformowała PAP policja w Legionowie. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jachranka w sobotę ok. godz. 20.20.

„Mężczyzna w wieku 45 lat leciał motolotnią. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zabrakło mu paliwa, więc podchodził do awaryjnego lądowania. Na wysokości około 10 metrów zaczepił o linię średniego napięcia. Jedna z linii została zerwana, a mężczyzna z ogólnymi potłuczeniami oraz oparzeniami drugiego i trzeciego stopnia został przewieziony do szpitala” – powiedziała PAP Justyna Stopińska z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Jak dodała obecnie na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności m.in. policji ustalające szczegóły tego zdarzenia.

(PAP)