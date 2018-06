Taniec Andrzeja Dudy rozgrzał Internet. Kolejna okazja do kłótni [FOTO/VIDEO]

W sobotę na Polach Lednickich odbyło się 22. Spotkanie Młodych, którego inicjatorem był śp. o. Jan Góra. Wydarzenie to przyciąga corocznie dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy poprzez wspólny modlitwę, ale także taniec i śpiew, chwalą Boga. W tym roku show skradł prezydent Andrzej Duda. W internecie zawrzało!

Tegoroczne Spotkanie Młodych odbyło się pod hasłem „Jestem”. Wydarzenie miało szczególny charakter – w wielu elementach nawiązywało do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, które świętujemy w tym roku.

Od wczoraj Internet podbija nagranie, na którym widać tańczącego Andrzeja Dudę.

Uśmiechnięty prezydent wraz z uczestnikami Spotkania Młodych zatańczył w rytm znanej pieśni „Tak, tak Panie”. I nawet tak radosny taniec z młodzieżą nie spodobał się lewicowym dziennikarzom.

Ten wpis rozgrzał polskiego Twittera. Wielu publicystów negatywnie zareagowało na taniec polskiego prezydenta.

Pamiętam jak zwolennicy PiS naśmiewali się z Aleksandra Kwaśniewskiego, gdy pląsał w rytm disco polo. Teraz zachwycają się Andrzejem Dudą. Jak widać gusta artystyczne zależą od sympatii politycznych😜Ale w obu przypadkach to normalne zachowanie: polityk jest ze swoimi wyborcami.

Na reakcje prawej strony nie trzeba było długo czekać. Internauci zaczęli przypominać tańce poprzednich prezydentów Polski Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego.

Totalna opozycja po prostu totalnie krytykuje wszystko i wszystkich. Chyba, że ktoś jest po ich stronie wtedy to co innego ideał.

No, faktycznie, nie to co majestat i piękno na tym zdjęciu. pic.twitter.com/ekQNZiJGAk

