Kukiz ostro o posłach PiS. „Zachowują się jak dzieci we mgle i dostają małpiego rozumu”

Paweł Kukiz w ostrych słowach wypowiedział się o politykach Prawa i Sprawiedliwości na antenie Polsat News. „Co to jest za ustrój, kiedy szef partii rządzącej PiS-u, Jarosław Kaczyński leży w szpitalu, a posłowie tej partii zachowują się jak dzieci we mgle i dostają małpiego rozumu, bo nie ma wodza?”.

Jak wiadomo od kilku tygodni prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu. Jak podają politycy PiS i media jego długa absencja ma związek z operacją kolana. Według medialnych doniesień, były premier szybko nie powróci do pełnej aktywności. Słyszy się, że prezes może zostać w szpitalu nawet jeszcze miesiąc.

W ocenie Pawła Kukiza, który był dziś gościem „Politycznego Graffiti” na antenie Polsat News, posłowie partii rządzącej zupełnie nie radzą sobie bez prezesa.

–”Co to jest za ustrój, kiedy szef partii rządzącej PiS-u, Jarosław Kaczyński leży w szpitalu, a posłowie tej partii” – mówię z perspektywy obserwatora w Sejmie – „zachowują się jak dzieci we mgle i dostają małpiego rozumu, bo nie ma wodza?” – mówił lider Kukiz’15.

–”Cóż to za ustrój, w którym los całego państwa leży w rekach jednej osoby? Czy to będzie Kaczyński, czy Tusk, czy to byłby Kukiz?” – pytał polityk.

