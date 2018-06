„Miał wyrwane serce”. Nowe informacje ws. Polaka zabitego w Meksyku

Moim zdaniem Krzysztof Chmielewski i mój brat Holger, padli ofiarami meksykańskich gangów narkotykowych – stwierdził Rainer Hagenbusch, brat zamordowanego Niemca. Zdaniem lokalnych mediów turyści spoza Meksyku często bezwiednie kierują się w tereny, gdzie nie zapuszcza się nawet policja.

Rainer Hagenbusch wybrał się do Meksyku, by wyjaśnić śmierć swojego brata oraz podróżującego z nim Chmielewskiego. Według jego ustaleń podróżnicy padli ofiarą karteli, co przeczy pierwotnej wersji przedstawionej przez meksykańską prokuraturę.

W Meksyku jest kilkanaście karteli. Każdy ma jakiś znak rozpoznawczy. Niektórzy ucinają lewą rękę, a inni prawą. Jeden z tych działających właśnie na terenie regionu Chiapas porzuca swoje ofiary bez lewej stopy i serca. Właśnie bez tej stopy, bez głowy oraz z niewielkim nacięciem i wyrwanym sercem znaleziono ciało Krzysztofa – stwierdził w wywiadzie dla wp.pl.

ZOBACZ: Robocop dla rosyjskiej armii. Ma wspierać żołnierzy [VIDEO]

Zdaniem meksykańskich dziennikarzy europejscy turyści najprawdopodobniej zobaczyli coś, czego nie powinni byli widzieć. Z tego powodu wydano na nich wyrok śmierci.

Warto przypomnieć, że według pierwotnej wersji przedstawionej przez prokuratora Arturo Lievano mężczyźni zginęli w wyniku wypadku drogowego. W wersję urzędnika nie wierzyło wiele osób, a jedną z nich był prawnik Juanjo Gutierrez Bringuez, który podjął się prywatnego śledztwa. To on dotarł do ukrywanego raportu z sekcji zwłok.

Po przedstawieniu rewelacji Lievano został odsunięty od śledztwa. Jego miejsce zajął prokurator z wydziału zabójstw Luis Alberto Sanchez. To jest morderstwo, które musimy zbadać, tak jak sprawdzaliśmy wszystkie inne zabójstwa – stwierdził nowy śledczy po przejęciu sprawy w maju.

Do mediów szybko trafiły nowe informacje w sprawie śmierci turystów. Niemiec miał zostać zabity strzałem w głowę. Polaka znaleziono bez lewej stopy i serca. Chmielewskiego zdekapitowano.

Polak był w trakcie swojej podróży wiodącej od Kanady do Argentyny.

SPRAWDŹ: Mocne poparcie dla Polski. Bałtowie domagają się stałej bazy USA w naszym kraju

Źródło: wp.pl/polsatnews.pl