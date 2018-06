Prezydent zganił ministra za udział modlitwie obrońców życia. Zgadnijcie w którym kraju? W kraju UE

Minister spraw zagranicznych Finlandii podczas służbowej podróży do Kanady wziął udział w spotkaniu obrońców życia. Za to został skrytykowany przez swojego prezydenta, mimo że brał udział w spotkaniu w czasie wolnym.

Minister Timo Soini jest znany ze swoich poglądów pro life. Z tego powodu skorzystał z zaproszenia i wziął udział w wieczornym spotkaniu i modlitwie przy świecach kanadyjskich obrońców życia.

Sekretarz ministra umieścił na Twitterze zdjęcie, pod którym napisał, że „to wspaniałe”, iż „minister spraw zagranicznych Timo Soini jest na narodowym marszu dla życia” (wieczór modlitewny był elementem programu Marszu).

Pro life also in Ottawa. On National March for Life with Foreign Minister Timo Soini. This is awesome! pic.twitter.com/CDAoZBHgA9

— Samuli Virtanen (@SamuVirtanen) 10 maja 2018