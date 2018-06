Ten pies zrozumiał ekonomię szybciej od socjalistów. Przychodzi codziennie z liściem w pysku by zapłacić z swoje jedzenie [VIDEO]

Ten pies Negro zrozumiał ekonomię szybciej od socjalistów. Przychodzi codziennie z liściem w pysku by zapłacić za ciastko. Ten niezwykle mądry pies nauczył się tego od studentów kupujących w kawiarence przekąski.

Negro to uroczy pies, który mieszka w kampusie Instituto Educativo Técnico Diversificado w Monterrey w Kolumbii.

Oprócz bycia maskotka kampusu Negro może się też poszczycić niebywałą psią inteligencją. Zwierzak zauważył, że studenci podają w kasie lokalnej kawiarenki pieniądze i w zamian dostają jedzenie. Więc zaczął kombinować.

„Pewnego dnia, spontanicznie, pojawił się z liściem w ustach, machając ogonem i dając do zrozumienia, że chce ciasteczka”.

Jak można się było spodziewać, po tym, jak pies zdał sobie sprawę, że jego pieniądze dosłownie rosną na drzewach , było to normalne, że zasmakował w tych specjałach.

„Codziennie przychodzi na ciasteczka”, powiedziała Gladys Barreto, długoletnia pracownica sklepu, The Dodo. „On zawsze płaci liściem, to jest jego codzienny, rytuał”.

Dodajmy, że Personel zadbał o to, aby ciasteczka były bezpieczne i zdrowe dla psów do jedzenia. Dodatkowo bar ogranicza jego zakupy do zaledwie kilku dziennie (aby zapobiec inflacji zarówno w zielonej walucie, jak i w talii czworonoga).

Negro przybłąkał się na kampus około 5 lat temu. Niedługo potem wszyscy na uczelni go pokochali – studenci, nauczyciele i reszta pracowników kampusu.

Pies dostaje od nich jedzenie, wodzę, pieszczoty i schronienie na noc.

Poniżej nagranie.

Nczas.com/ thedodo.com