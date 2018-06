Dramat na plaży w Brazylii! Nastoletni pływak zmarł po tym, jak rekin odgryzł mu penisa i część nogi [VIDEO +18]

Do tragicznego zdarzenia doszło w Brazylii. Nastoletni pływak zmarł po tym, jak rekin odgryzł mu penisa i część nogi. Chłopak został zaatakowany przez rekina w Piedade w pobliżu Recife.

18-latek pływał w niedalekiej odległości od brzegu, zbliżającego się rekina zauważyli ratownicy, było jednak zbyt późno na reakcję. Rekin zaatakował uciekającego nastolatka i pozbawił go penisa i części nogi.

Nastolatka wyciągnęli z wody turyści obecni na plaży i do czasu przybycia służb ratunkowych próbowali zatamować obfite krwawienie. To jednak na niewiele się zdało i chłopak zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Miguel Arcanjo, dyrektor szpitala, do którego przewieziono pływaka powiedział: przybył do szpitala z bardzo rozległą raną, konieczna była natychmiastowa operacja. Stracił dużo krwi, która została zastąpiona, jednak miał wstrząs hipowolemiczny.

Jose Ernestor da Silva pływał wraz z bratem w głębokich wodach niedaleko brzegu, które były objęte ostrzeżeniem przed atakami rekinów. W momencie, kiedy ratownicy krzyknęli do nich, by wracali na brzeg, chłopak został zaatakowany przez rekina.

Źródło: The Sun