Imam wyśmiewał Hamas i krytykował samobójcze ataki. Facebook zablokował mu konto

Kolejny pokojowy protest Palestyńczyków. Oczywistym jest, że Żydzi są terrorystami, ponieważ Hamas jest międzynarodową organizacją charytatywną. Jedyne czym się zajmują to aranżowanie spotkań przedszkolaków z Bogiem – stwierdził ironicznie imam Saikh Mohammad Tawhidi. Wpis nie spodobał się administracji Facebooka, która zablokowała jego konto na 30 dni.

Saikh Mohammad Tawhidi z Australii został zablokowany przez administracje Facebooka. Jako powód podano przytoczony powyżej wpis, który miał naruszać standardy społeczności.

Imam w sposób ironiczny odniósł się do ataku rakietowego zorganizowanego przez Hamas. Jeden z pocisków upadł na teren przedszkola. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Tawhidi wielokrotnie dał się poznać jako racjonalny i rzeczowy krytyk współczesnego islamu. Duchowny piętnował przemoc domową, traktowanie kobiet na zasadzie rzeczy oraz wiarę w 72 hurysy czekające na męczenników za wiarę w raju.

.@facebook has blocked my profile and unpublished my Fan page because I spoke sarcastically of terrorist Hamas and called them a ‘Global Charity Organisation’ after launching a missile into a Jewish kindergarten. Judge for yourself. pic.twitter.com/6nE7XNuDmK

— Imam Tawhidi (@Imamofpeace) 4 czerwca 2018