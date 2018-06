[TYLKO U NAS!] Rząd planuje „podstępem” zaostrzyć prawo do posiadania i użytkowania broni palnej. MSWiA bawi się z obywatelem w „kotka i myszkę”

MSWiA szykuje projekt nowej ustawy o broni i amunicji do użytku cywilnego. Jak ujawnia no swoim blogu Andrzej Turczyn, ministerstwo w „podstępny” sposób chce ograniczyć dostęp do broni rozdzielnego ładowania. Dodatkowo resort od miesięcy unika udzielenia odpowiedzi na pytania związane z nowym prawem. Swoją wiedzę Turczyn opiera na tym co przekazał mu jego informator.

Autor popularnego bloga poświęconego posiadaniu broni palnej w Polsce – Andrzej Turczyn ujawnił szczegóły ustawy jaką szykuje MSWiA. Resort chce jeszcze bardziej ograniczyć obywatelom możliwość posługiwania się i posiadania broni.

Na ile moje informacje są prawdziwe, a wydaje mi się, że takie są, w rządowym projekcie ustawy o broni i amunicji do użytku cywilnego szykują się radykalne obostrzenia dla posiadaczy broni rozdzielnego ładowania. Nie dość, że radykalne, to jeszcze podstępne. Sami oceńcie czy mam rację, przedstawiam w cym celu poniższe informacje. Postaram się nakreślić problemy, abyście wiedzieli gdzie zmierzają myśli ministerialnych ekspertów od zakazywania tego co dzisiaj jest dozwolone, rejestrowania tego co niezarejestrowane – napisał autor bloga, któremu nie udało się otrzymać oficjalnych informacji z ministerstwa. Ta kwestia została poruszona w dalszej części materiału.

W projekcie ma znajdować się słowniczek, a w nim definicja strzeleckiej broni palnej rozdzielnego ładowania – to strzelecka broń palna, w której wykorzystuje się wyłącznie naboje rozdzielnego ładowania.

Jest też definicja reprodukcji broni czarnoprochowej – to strzelecka broń palna rozdzielnego ładowania, przystosowana do strzelania wyłącznie przy wykorzystaniu prochu czarnego, odwzorowująca broń wytworzoną przed 1885 rokiem, z zachowaniem jej funkcjonalności. Jest też zdefiniowane pojęcie naboju rozdzielnego ładowania i jest to nabój, w którym co najmniej jeden z jego komponentów jest ładowany do broni oddzielnie.

W projektowanej ustawie pisze się, że poza przypadkami określonymi w ustawie zabronione jest nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni, broni palnej oraz amunicji. Broń strzelecką i amunicję do tej broni, można posiadać tylko na podstawie pozwolenia na broń. W rozumieniu projektowanej ustawy strzelecka broń palna jest to przenośna broń palna wyposażona w lufę, która jest przeznaczona do miotania pocisku lub może zostać przerobiona tak, aby miotała pocisk w wyniku działania energii produktów uzyskanych z reakcji chemicznej ładunku miotającego, o najmniejszej średnicy części prowadzącej przewodu lufy poniżej 20 mm za wyjątkiem granatników i broni sygnałowej. W definicji tej zawiera się również broń rozdzielnego ładowania i jej reprodukcje – pisze Turczyn.

Nowe przepisy nie zabraniają jednak posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania przystosowanej do strzelania wyłącznie przy wykorzystaniu prochu czarnego, wytworzonej przed 1885 r. lub jej reprodukcji. Jest w tym jednak haczyk, który sprawia, że osoby bez odpowiednich uprawnień, praktycznie nie będą mogły korzystać z ww pistoletów.

CZYTAJ DALEJ ->