Upadek cywilizacji. Chłopcy mają nosić spódniczki, żeby nie urazić osób LGBTQWERTY coś tam

Wielka Brytania na kolanach przed LGBT. W jednej z męskich szkół uczniowie mają nosić spódnice zamiast szortów. Chłopcy mają zakaz noszenia krótkich spodenek w okresie letnim. Chiltern Edge Secondary School uzasadnia, że taka zmiana ma pomóc transpłciowym uczniom czuć się bardziej komfortowo.

Tak jawny atak na seksualność uczniów nie został zaakceptowany przez wszystkich rodziców.

Po raz kolejny w Wielkiej Brytanii widzimy przykład polityki, która w założeniu ma czynić szkołę bardziej neutralnym i przyjaznym miejscem dla osób transpłciowych. Dokument Equality Act zobowiązuje szkołę do ochrony osób transpłciowych przed dyskryminacją.

Czytaj też: Ostro w Sejmie! Młody wilczek z PO zrugany przez posła. „Nie przerywaj mi gówniarzu!” [VIDEO]

Tylko co z osobami nie transpłciowymi? Dlaczego szkoła zmusza osoby nie z tego środowiska do przymusowej zmiany odzienia?

Jak podaje Daily Mail, wiele szkół stoi na stanowisku, że zarówno spódnica, jak i spodnie to strój odpowiedni dla każdej płci. Rodzice jednego z chłopców zwrócili się do szkoły z zapytaniem, czy syn mógłby założyć uszyte na miarę szorty. Usłyszeli, że nie, gdyż „nie są one częścią uniformu”.

–”Szkoda, że nie możemy zachowywać się jak dorośli, nie prosimy przecież o spódniczkę z falbankami czy obcisłe jeansy, ale o szare, uszytę na miarę szorty na 2 miesiące w roku, to nie powinien być duży problem” – mówi na łamach Daily Mail ojciec ucznia.

Jaka jest alternatywa dla uczniów, którzy nie chcą nosić spódnicy? Otóż według tej „oświeconej” szkoły na letnie upały alternatywą, którą ewentualnie zaakceptują środowiska LGBT, jest założenie długich spodni, blezera i krawatu.

Jak tak dalej pójdzie to wszyscy mężczyźni będą musieli chodzić w spódnicach, bo środowiska LGBT tego sobie zażyczą. Doka zmierza ten świat?

Przeczytaj też: Wynajmujesz mieszkanie? Rząd się tobą zainteresuje. Lobby hotelarskie w natarciu

Nczas.com/ wp.pl/ Daily Mail