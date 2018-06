Włoski wicepremier na ostro jedzie z UE! „Razem z Orbanem zmienimy reguły gry”

Wicepremier, minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini oświadczył w poniedziałek, że razem z premierem Węgier Viktorem Orbanem zmieni „reguły Unii Europejskiej”.

Trzy dni po zaprzysiężeniu nowego rządu szef MSW i lider prawicowej Ligi powiedział na wiecu w miasteczku Fiumicino pod Rzymem: „Dzisiaj otrzymałem miły telefon od węgierskiego premiera Viktora Orbana; pracujemy, by zmienić reguły Unii Europejskiej”.

Nie wyjaśnił, na czym będzie polegać współpraca włoskiego rządu z władzami w Budapeszcie.

Salvini mówił też swoim zwolennikom: „Rząd nie wchodzi nikomu do sypialni, ale dziecko ma prawo do tego, by mieć matkę i ojca, a nie rodzica 1, 2 czy 33”.

Wicepremier dodał, że jego rząd ma „wielu wrogów”. Wśród nich wymienił miliardera George’a Sorosa, którego nazwał „jednym z największych spekulantów na świecie”. W niedzielę Soros podczas spotkania na północy Włoch stwierdził, że Rosja ma „wpływy w nowym rządzie” w Rzymie. Soros mówił również, że „opinia publiczna we Włoszech ma prawo wiedzieć, czy (Salvini) jest opłacany” przez Władimira Putina.

Lider Ligi oświadczył w odpowiedzi, że nie wziął żadnych pieniędzy z Moskwy.

Szef eurosceptycznej Ligi zawarł porozumienie koalicyjne z antysystemowym Ruchem Pięciu Gwiazd. Na czele ich wspólnego rządu stanął profesor prawa Giuseppe Conte.

Czytaj także: Pierwsze słowa nowego wicepremiera Włoch: „Imigranci! Pakujcie walizki!”

(PAP)