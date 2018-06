Dzisiaj Dzień Wolności Podatkowej. Ale podatki wciąż za wysokie

Centrum im. Adama Smitha podało, że 6 czerwca wypada Dzień Wolności Podatkowej. Od dziś przestajemy zarabiać na rząd i władze lokalne a zaczynamy pracować na własny rachunek, po 156 dniach. Zdaniem ekspertów system podatkowy w Polsce jest wciąż zbyt skomplikowany, a daniny za wysokie, co nie tylko spowalnia gospodarkę, ale również odstrasza zagranicznych inwestorów.

Tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej wypada o 3 dni wcześniej niż w ubiegłym roku. Jest to przede wszystkim spowodowane szybszym wzrostem PKB i mniejszymi wydatkami rządu. Centrum określa bowiem datę na podstawie stosunku wszystkich wydatków publicznych w tym również lokalnych do PKB.

Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha podczas konferencji prasowej poświęconej Dniu Wolności Podatkowej przyznał, że dużą rolę odegrało także zmniejszenie państwowych inwestycji. Doprowadziło to do przeorientowania się wielu przedsiębiorców na potrzeby rynkowe, co pozytywnie wpłynęło na lepsze wyniki gospodarcze.

Konferencja stała się również okazją do wskazania największych wad i bolączek, jakie toczą polski system podatkowy i całą ekonomię.

Polskę, ze względu na panujące przepisy podatkowe, można porównać do strefy sejsmicznej. System podatkowy w naszym kraju ma podobne skutki, jak zjawiska sejsmiczne na danym terenie. W miejscu, gdzie w każdej chwili może dojść do wstrząsów, nie planuje się inwestycji, a prowadzona działalność gospodarcza ma doraźną perspektywę. Ze względu na jakość i zmiany przepisów podatkowych oraz ich interpretację działalność inwestycyjna i gospodarcza nie rozwija się właściwie – czytamy w informacji prasowej dotyczącej wydarzenia.

Zdaniem pracowników Centrum im. Adama Smitha system podatkowy należy przede wszystkim uprościć. Wprowadzane przez kolejne rządy nowelizacje spowodowały, że system stał się zupełnie nieprzejrzysty, na czym korzystają oszuści, doradcy podatkowi i politycy, którzy graja zapowiedziami obniżki danin w czasie wyborów.

6 czerwca jest w tym roku Dzień wolności podatkowej. Wcześniej. Ale i tak pracujemy prawie pół roku na podatki. Podobnie jak w UE. Różnica polega na nie ekwiwalentności tego co za to otrzymujemy. Rząd ma determinację zmiany podatków. Ale zamiast je uprościć i zmienić, komplikuje. pic.twitter.com/DjvTvvnqeh — Andrzej Sadowski (@AndrzejSadowski) 5 czerwca 2018

Nie ma możliwości naprawy ustaw o PIT i CIT, bo obowiązujące przepisy osiągnęły kres swoich możliwości. Rosnące skomplikowanie prowadzenia działalności gospodarczej, globalizacja, wymogi międzynarodowe, powodowały, że przez ponad 20 lat wielokrotnie nowelizowano te ustawy i dzisiaj nie są one przyjazne ani proste dla podatników. Nie należy już ich poprawiać, tylko napisać od początku – stwierdził na koniec konferencji Adam Sadowski, cytując wypowiedź wiceministra finansów z lutego br.

O tym, jak obniżenie podatków wpływa na gospodarkę i proces bogacenia się społeczeństwa, można przekonać się analizując sytuację Rumunii, która sukcesywnie tnie daniny na rzecz państwa. Rumunia to najszybciej rozwijające się państwo w UE.

Źródło: smith.pl/