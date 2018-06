Homopropaganda w natarciu. Chcą, żeby Joker był gejem

Myśląc o uniwersum Batmana od razu przed oczami widzimy jego antagonistę Jokera, najbarwniejszego i najpopularniejszego złoczyńcę w pop kulturze. W role mistrza zbrodni wcielali się najlepsi aktorzy swoich epok z Jackiem Nicholsonem i Heathem Ledgerem na czele. I nagle takie dziwne zachcianki miłośników uniwersum DC? Otóż fani postaci chcą, żeby twórcy przedstawiali go jako geja.

Joker jest obecny w pop-kulturze już 78 lat. W filmach, komiksach i grach komputerowych wciąż uśmiechnięty szaleniec jest śmiertelnym przeciwnikiem Batmana.

W ciągu 8 dekad złoczyńca niejednokrotnie zmieniał się pod względem charakteru i wyglądu. Do tej pory jednak nikt otwarcie nie powiedział nic na temat seksualności Jokera, gdyż wcześniej pewnie nikogo to nie interesowało. Ale czasy się zmieniły…

O samej seksualności Jokera bliżej dowiedzieliśmy się dopiero w latach 90. kiedy wprowadzono w serialu o Batmanie postać Harley Quinn. Wtedy dopiero w historii Jokera pojawił się wątek damsko-męski.

Wielu fanów, i „ekspertów” postrzegało zawsze wymalowanego szminka złoczyńcę, jako niepisanego przedstawiciela osób LGBT, ale były to jedynie spekulacje. Teraz te środowiska domagają się od wydawnictwa DC Comics, potwierdzenia tych domysłów.

W serwisie change.org pojawiła się petycja, by Joker znowu stał się postacią homoseksualną. Twórcy ankiety powołują się na kreację Jokera autorstwa takich artystów, jak Frank Miller w komiksie „The Dark Knight Returns” oraz Grant Morrison, którzy na łamach „Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth” zasugerowali, że złoczyńca jest gejem.

Jak czytamy w petycji Joker przez wiele lat wykazywał cechy osób LBGT. Twórcy listu otwartego zauważają, że komiksowy Joker ma wiele kobiecych cech: używa szminki, maluje paznokcie.

Wszytko pięknie i ładnie żadne, ale żadne oficjalne źródło nigdy nie potwierdziło, że Joker rzeczywiście jest homoseksualny, tym bardziej że fabuła przytoczonych komisów działa się w alternatywnych rzeczywistościach.

Krytycy tego pomysłu twierdzą, że twórcy chcieli pokazać głównego antagonistę Batmana jako ekstrawaganckiego szaleńca a nie geja, jak chcą to widzieć środowiska LGBT.

Dodajmy, że, żaden komiksowy fan ze środowiska LGBT nie powoływałby się raczej na Millera, który według środowisk tych środowisk uważany jest za homofoba.

Po raz kolejny, środowiska LGBT chcą wymusić na twórcach swoje racje. Ostatnio dzięki naciskom tych środowisk w bajce Disneya „Piękna i Bestia” pierwszy raz pojawiła się postać feministki i właśnie geja. Jak czytamy w zagranicznych mediach, są kolejne naciski by twórcy „Gwiezdnych Wojen” również umieścili w najnowszym filmie postacie powiązane z wartościami LGBT.

