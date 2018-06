Kukiz ostro o nowym podatku. „Wkrótce cena benzyny wzrośnie o 10 gr na litrze.”

Paweł Kukiz ostro wypowiedział się na swoim Facebooku o nowej opłacie emisyjnej od paliw. Sejm uchwalił w środę ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która wprowadza m.in. opłatę emisyjną od paliw. Opozycja przekonuje, że to kolejny podatek. Rząd podkreśla, że pieniądze z opłaty pójdą na walkę ze smogiem. Tak czy siak odczujemy to we własnych portfelach.

Za nowelą ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych głosowało 231 posłów, przeciw było 199, wstrzymało się dwóch. Przeciw noweli głosowały kluby opozycyjne, argumentując, że wprowadzenie opłaty doprowadzi do dalszego wzrostu cen paliw.

Paweł Kukiz tak skomentował przyjecie tej ustawy.

„Od samego rana nie mogłem zamieścić żadnego posta, bo nie pojawiało się okienko, w którym post można wpisać. Właśnie się odblokowało, mogę już pisać ale niestety mam dla Was kiepską wiadomość…”

„#BenzynaPlus została dziś przegłosowana głosami PiS – tej partii, która w kampanii przysięgała, że nie będzie podwyższać podatków. I wkrótce cena benzyny dodatkowo wzrośnie o 10 gr na litrze.”

Oberwało się również Jarosławowi Gowinowi.

„Czołowy „wolnościowiec” i „republikanin” Gowin też głosował za podwyżką ale oczywiście się nie cieszył. Cóż, głód (stanowiska) nawet republikanina rzuca na kolana :-)

Dobrych Snów. O elektrycznych samochodach, oczywiście”

