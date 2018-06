Kukiz ostro o posłach PiS. „”Posłowie PiS głosowali, by sobie obniżyć wypłaty. Płakali i podnosili ręce, jak chce wódz”

Kukiz ostro o posłach PiS. Mieliśmy przykład, jak można ludzi poniżyć i zdegenerować – stwierdził Paweł Kukiz, komentując sejmowe głosowanie nad ustawą, która obniża wynagrodzenia posłom i senatorom.

W połowie maja parlament przyjął ustawę, która przewiduje obniżenie uposażenia politykom zasiadającym w Sejmie i Senacie o 20 proc. Oznacza to, że zawodowi posłowie będą teraz otrzymywać miesięcznie nie 10 tys. zł, a blisko 8 tys. zł.

–”Posłowie PiS głosowali, by sobie obniżyć wypłaty. Płakali i podnosili ręce, jak chce wódz. Mieli świadomość, że jeśli łapy nie podniosą, to wódz zabierze spółki skarbu państwa ich żonom, dzieciom itd.” – komentował na antenie Radia Plus Paweł Kukiz.

Ustawa obniżającą wynagrodzenia posłów i senatorów zajmie się dziś Senat. Marszałek Stanisław Karczewski zapowiedział, że jeśli senatorowie przegłosują ustawę, to zwróci się z wnioskiem do prezydenta Andrzej Dudy o zmniejszenie pensji dla członków prezydium Senatu.

Na początku maja Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora; przewiduje ona obniżenie uposażenia parlamentarzystów o 20 proc. Zgodnie z ustawą, uposażenie posła i senatora będzie odpowiadało 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.

Zgodnie z nowelą, obniżka uposażeń ma wejść w życie „pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia”.

Nczas.com/ PAP/ Radio Plus