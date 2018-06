Nowe informacje ws. seksskandalu posła Pięty. Podatnicy płacili za schadzki posła z kochanką?

Ciąg dalszy seksskandalu z posłem Piętą. Do szokujących ustaleń doszedł dziennik „Super Express”. Otóż okazuję się, że poseł Stanisław Pięta spędzał noce ze swoją kochanką również w hotelach Katowicach, Częstochowie czy Trójmieście! Za ich baraszkowanie najprawdopodobniej płacili podatnicy!

W Kancelarii Sejmu se.pl sprawdził rozliczenia faktur za noclegi w hotelach w 2017 roku zawieszonego posła PiS Stanisława Pięty. I jak się okazuje w Katowicach był w czasie romansu z Izabelą dwa razy – 630 zł. Z kolei w Częstochowie hotel kosztował 364 zł. Najwięcej jednak poszło na hotelowe pobyty w Trójmieście, bo aż prawie 2,7 tys zł.! Te informacje o wspólnych sex – wypadach potwierdza sama Izabela.

-„Było uczucie bardzo silne z obu stron. Po wspólnym spotkaniu i obiedzie poprosił mnie, abyśmy jeszcze wstąpili do mnie do domu, chciał zobaczyć mój dyplom szkoły, chciał ode mnie CV. Mówił, że zabierze mnie do Warszawy… Chodziliśmy razem na kolacje, na obiady, było jak w związku” – opowiedziała Izabela dziennikowi „Super Express”

Zrozpaczona Izabela dodaje, że ucieszył ją fakt, zawieszenia posła przez Prawo i

Sprawiedliwość.

-„Nie interesuje mnie czy wyrzucą go czy nie. To leży w gestii prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale uważam, że dla osób, które afiszują się wartościami, które sami sobie przeczą i są hipokrytami nie powinno być miejsca w polityce” – mówi kobieta.

Kobieta na łamach dziennika dodaje również:

-„Tak, byliśmy w Częstochowie, w Katowicach i Trójmieście. Z tym, że Trójmiasto było częściej. Byłam też kilka razy w hotelu sejmowym w stolicy.”

-„Jak przyjeżdżałam w niedzielę, to wyjeżdżałam w czwartek. Tak mi się autobus spóźniał… Wierzyłam przy tym, że to będzie normalny związek. Małżeństwo, dzieci. Dla mnie to nie był romans”

