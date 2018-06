„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” Jest dobrze! Polscy uczniowie w znacznej większości uważają się za patriotów

Jest dobrze! Z badań przeprowadzonych przez organizatorów kampanii BohaterON – włącz historię! i Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że ponad 3/4 polskich uczniów uważa się za patriotów. Wśród młodzieży nadal dominuje jednak tradycyjne, emocjonalne pojęcie patriotyzmu, a jeden z jego ważniejszych przejawów stanowi walka o wolność kraju.

Z badań, które przeprowadzono w ramach II edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! oraz wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, wynika, że młodzi ludzie są przywiązani do historii swojego narodu, o ile przedstawiają ją im zaangażowane osoby, które wykorzystują urozmaicone formy nauczania. Wśród młodzieży nadal dominuje jednak tradycyjne, emocjonalne pojęcie patriotyzmu, a jeden z jego ważniejszych przejawów stanowi walka o wolność kraju.

Jak czytamy w przeprowadzonym badaniu 40 proc. ankietowanych wykazuje duże bądź bardzo duże zainteresowanie historią przy zaledwie 15 proc. osób, których ten przedmiot ciekawi w stopniu znikomym lub wcale.

Budujące jest również to, że przeważająca liczba uczniów (80 proc.) uważa, że lekcje historii w ich szkołach są atrakcyjne i prowadzone w angażujący sposób.

-„Kluczową rolę odgrywa osoba nauczyciela. Co trzeci uczeń wskazał, że to właśnie pasja i podejście do nauczania pedagoga sprawiają, że zajęcia z historii są klasyfikowane jako ciekawe” – powiedziała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego kampanii BohaterON – Agnieszka Łesiuk-Krajewska.

-„Ponadto, młodzież coraz częściej czerpie wiedzę historyczną z kanałów na YouTube, stron internetowych i filmów. Niezaprzeczalnymi liderami są Historia bez Cenzury, „Miasto 44” i „Czas honoru” – dodała.

Podkreśliła także, że jedynie 479 uczniów jako źródło historyczne wskazało rodzinę, spotkania ze świadkami historii, udział w grupach rekonstrukcyjnych czy przynależność do harcerstwa.

Według przeprowadzonych badań, za patriotów uważa się przeważająca część ankietowanych uczniów (78 proc.). Miłość do ojczyzny deklarują jednak także osoby, które nie są zainteresowane lekcjami historii.

Jak młodzież definiuje patriotyzm? 11 proc. zapytanych udzieliło na to pytanie odpowiedzi „nie wiem” lub nie odpowiedziało wcale. Co drugi badany uczeń, postrzega patriotyzm jako miłość i przywiązanie do Ojczyzny oraz poszanowanie tradycji i kultury narodu. Jedynie co dziesiąty uczeń zauważył, że patriotyzm może przejawiać się również w aktywnym, codziennym działaniu.

Choć co czwarty ankietowany za oznakę patriotyzmu uważa wywieszanie flagi, jedynie co jedenasty deklarował, że to robi. Podobnie jest również z uczestnictwem w obchodach świąt narodowych. 36 proc. badanych wymieniło je jako działanie patriotyczne. Walka o wolność kraju jest przejawem miłości do ojczyzny dla co piątego ucznia. Co dwudziesty dostrzega natomiast, że w tym kontekście istotna jest pielęgnacja miejsc historycznych oraz pamięci o bohaterach wydarzeń sprzed lat.

Jak wynika z badań, młodzież wykazuje się za także dużym szacunkiem do symboli narodowych. Niemal co trzeci z badanych uczniów uważa, że ich komercyjne wykorzystywanie na przedmiotach codziennego użytku jest złe.

Z badań wynika, że 80 proc. młodych ludzi otrzymuje wiedzę o patriotyzmie w szkole. 3/4 ankietowanych to właśnie w szkołach angażuje się w akcje związane z obchodami świąt narodowych czy wydarzeń historycznych.

–”Dlatego akcje edukacyjne prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej, również tę organizowaną wspólnie z zespołem kampanii BohaterON, kierujemy do uczniów oraz oczywiście nauczycieli, którzy stanowią pomost pomiędzy nami a najmłodszym pokoleniem” – powiedział Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej w Instytucie Pamięci Narodowej.

-„Chcemy uświadomić młodzieży, że nauka historii i patriotyzm to nie tylko walka zbrojna, ale również pamięć o przeszłości i nawiązanie relacji ze świadkami minionych wydarzeń” – dodał.

Nczas.com/ Rzeczpospolita/ BohaterON