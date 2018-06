Tutaj spotka się Kim Dzong Un z Trumpem. To niesamowite miejsce [FOTO]

Przywódcy USA i Korei Północnej Donald Trump i Kim Dzong Un spotkają się 12 czerwca w Capella Hotel na wyspie Sentosa w południowej części Singapuru – powiadomiła we wtorek na Twitterze rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders.

„Dziękujemy naszym wspaniałym singapurskim gospodarzom za gościnę” – dodała Sanders.

We wtorek władze Singapuru objęły wyspę Sentosa specjalną strefą bezpieczeństwa, która będzie obowiązywać od 10 do 14 czerwca.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality.

— Sarah Sanders (@PressSec) June 5, 2018