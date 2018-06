Coraz więcej zatrutych salmonellą po wizycie w popularnej sieci kawiarni. 52 osoby chore, 21 w szpitalach

Sanepid ostrzega! Do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej docierają kolejne sygnały o zatruciach po spożyciu ciast w popularnej sieci kawiarni. W środę liczba poszkodowanych wzrosła do 52. Ciasta zostały wycofane ze sprzedaży.

Z dnia na dzień zgłaszała się coraz większa liczba poszkodowanych. We wtorek było to 31 przypadków zachorowań, w środę już 41. Najnowsze dane Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne przekazała w czwartek po południu aż 52 osoby.

Przypuszcza się, że zaszkodzić miały ciasta z kremem kupione w kawiarniach sieci Green Caffe Nero.

„Do dnia 7 czerwca zgłoszono ogółem 52 przypadki zachorowań, w tym sześcioro dzieci. Z tego 21 osób jest hospitalizowanych, w tym troje dzieci” – czytamy w komunikacie.

Sanepid podał, że „podejrzanym i wskazanym przez osoby chore nośnikiem zakażenia były prawdopodobnie trzy rodzaje ciast z kremem niepoddanym obróbce termicznej (chałwowe, tort bezowy, ciasto ). Nakazano wycofanie z obrotu handlowego produktów, które były niewłaściwie przechowywane”.

-„Wstępne badania wskazują, że u dwóch pierwszych osób (w tym u dziecka) wykryto salmonellozę typu D – informowała w środę Joanna Narożniak. Podkreśliła jednak, że są to wstępne badania, a nie ostateczna diagnoza. Na nią czeka się około 7-10 dni, więc pierwsze pewne wyniki powinny być znane pod koniec tego tygodnia.”

Z ustaleń inspektorów wynika, że do zatruć doszło w dniach od 27 do 31 maja. Sprawa wyszła na jaw w czasie długiego weekendu, kiedy do sanepidu zaczęli zgłaszać się pierwsi poszkodowani.

Inspektorzy nałożyli na lokale mandaty w wysokości 4800 złotych. Poza tym, kontrole dotknęły też piekarnię, która jest dostawcą ciast.

