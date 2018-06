Jasnowidz Krzysztof Jackowski o przyszłości posła Pięty. „Rządząca partia zrobi wszystko, by z tej afery nie wynikały żadne konsekwencje”

Jasnowidz Krzysztof Jackowski wypowiedzial się o przyszłości posła Pięty. Zapytano go również jak ten seksskandal wpłynie na wizerunek Prawa i Sprawiedliwości? Jasnowidza z Człuchowa mówi wprost: Myślę, że poseł zostanie odsunięty, ale nie będzie też miał o to pretensji.

Od kilku dni seksskandal posła Pięty z jego kochanką Izabelą nie schodzi z pierwszych stron gazet. Ujawniono, że polityk PiS miał płomienny romans z kobietą, która pracowała jako modelka. Poseł miał ją poznać na jednej z miesięcznic smoleńskich.

Po tym, gdy sprawa romansu ujrzała światło dzienne, poseł został zawieszony w prawach członka oraz zakończył pracę w komisji śledczej do spraw afery Amber Gold.

Przyszłość posła w związku z jego aferą stanęła pod znakiem zapytania. Co dalej z jego karierą? Najsłynniejszy jasnowidz zna już odpowiedź.

Czy afera z jego udziałem może zaszkodzić notowaniom Prawa i Sprawiedliwości? O tę ważną kwestię postanowiliśmy zapytać Krzysztofa Jackowskiego, słynnego jasnowidza z Człuchowa.

-„Mam odczucie, że PiS będzie odsuwał posła Piętę. Jego banicja może potrwać co najmniej do wyborów parlamentarnych. Moim zdaniem bardzo rzadko będzie się teraz pokazywał publicznie.”

-„Nie wykluczałbym, że może go zabraknąć na listach wyborczych w 2019 roku. Rządząca partia zrobi wszystko, by z tej afery nie wynikały żadne konsekwencje dla partii. Myślę, że poseł zostanie odsunięty, ale nie będzie też miał o to pretensji.”

Nczas.com/ se.pl/ PAP